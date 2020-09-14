На развитие Кренгольма просят миллионы евро из средств на культуру

Паевое товарищество Narva Gate предложило комиссии по культуре Рийгикогу внести в список строек государственного значения преобразование исторической Кренгольмской прядильной фабрики в культурный квартал. Однако, по мнению экспертов, проект, на реализацию которого просят 15 миллионов евро, должен решаться с другой стороны, пишет Postimees.
Катри Райк, которая работает в рядах оппозиции в городском собрании Нарвы и также была избрана в Рийгикогу от Ида-Вирумаа, считает, что Нарве нужна еще одна большая и красивая идея. По словам Райк, такой идеей когда-то был, например, переезд работающего с 1999 года Нарвского колледжа Тартуского университета в его нынешний дом, осуществившийся в конце 2012 года.
Двойной пятилетний план
Сразу же за этим последовало планирование и строительство променада. "Обе идеи были на десять лет. Теперь нам нужна идея на следующие десять лет. На выбор есть продвижение Кренгольма или международная IT-академия, которая также расположилась бы на Кренгольме. Так или иначе, Кренгольм - следующее место развития Нарвы. Время покажет, что из этого будет реализовано или же оба проекта будут реализованы , - говорит Райк.
Депутат говорит, что принимала участие в разработке идеи культурного квартала "Мануфактура", и этот прокт ей очень близок. Райк считает реалистичным как создание IT-академии так и Мануфактуры - за счет финансирования Капитала культуры. «Да, я поддерживаю этот проект. Да, я буду голосовать за этот проект в комиссии по культуре », - обещает Райк. По ее словам, Нарва может стать культурной столицей Европы в 2036 году.
Яанус Микк, генеральный директор OÜ Narva Gate, управляющего комплексом Кренгольм, вспоминает, что, сначала у художников зародилась идея провести биеннале искусства в Криенгольме, подобно Венеции или Марселю. «Здесь один масштаб, одни люди. Одна идея переросла в другую, и теперь, когда составлен список поддерживаемых государством культурных проектов, мы воспользовались моментом и пришли к идее культурного квартала», - говорит он.
Новое сердце Нарвы
Яанус Микк признается, что сам мечтал об улице, проходящей через две фабрики. Это уже существующая улица, но пока безымянная и условная. «Я по-прежнему вижу, что в будущем она может быть сердцем Нарвы, которого сейчас в приграничном городе нет. Это среда, в которую может прийти человек: есть главная улица, есть кафе, учреждения культуры, магазины», - говорит Микк.
Компания по недвижимости Narva Gate OÜ, которая принадлежит материнским компаниям Gabrielsson Invest AB и CA Fastigheter, была основана в 2007 году и 7 ноября того же года выкупила всю недвижимость Кренгольма. Это историческое здание площадью 200000 квадратных метров, расположенное на 65 гектарах, является крупнейшим памятником старины в Эстонии.
Прядильное и ткацкое производство, действовавшее на Кренгольме ровно 150 лет подряд, было остановлено 1 июля 2008 года. 1500 человек лишились тогда работы.
Когда была завершена детальная планировка, начатая еще в 2007 году, деревянные постройки, советские фабрики и галереи снесли, а историческое здание привели в порядок.
Кренгольм начал привлекать деятелей культуры уже в 2008 году. Летом 2008 года здесь прошел первый лагерь живописи. Первые небольшие концерты прошли в 2016–2017 годах. До сих пор единственное культурное учреждение в районе Кренгольма, арт-резиденцию, начали строить в 2014 году в сотрудничестве с Эстонской Академией искусств на вилле бывшего главы мануфактуры Карри, и открыли в 2015 году.
"Кремлевские соловьи"
Самую большую аудиторию на Кренгольме аудиторию собрали "Кремлевские соловьи", премьера которых состоялась 10 августа 2018 года. В октябре того же года Кренгольм увидел драматическую постановку «Предзнаменование» ("Oomen").
С 2018 года здесь проходят Нарвские Дни оперы. Первый фестиваль Station Narva прошел в стенах Кренгольма в 2018 году, а в 2019 году здесь состоялся Певческий праздник Вирумаа. Маршрут забега Narva Energiajooks также пролегал через Кренгольм.
Площадь культурного квартала, на который сейчас просят 15 миллионов, составляет 15 тысяч квадратных метров. Под культурный квартал запланированы второй и третий этажи старой прядильной фабрики. По мнению Микка, на первом этаже могут разместиться, например, торгово-сервисные учреждения, а на четвертом - ателье и офисы. Микк видит в качестве примера Лодзинскую мануфактуру в Польше, где с 2006 года действует похожий центр.
По словам Микка, это очень важный объект, соединяющий восток и запад. «У нас очень хорошие контакты с российской стороной. Самые известные партнеры - «Ленфильм», с которым мы уже сотрудничали: на оперном фестивале были показаны фильмы и совместные проекты. Мы предлагаем идею создать квартал, но нам все еще нужны партнеры для ее реализации - Narva Gate не может все сделать самостоятельно», - говорит Микк.
Риск построить потемкинские деревни
Наверное, никто в Эстонии не имеет большего опыта в развитии творческих кварталов, чем Яанус Юссь, основатель творческого городка Теллискиви, которому известно о желании Narva Gate создать культурный квартал.
"Рождение и процветание такого квартала требует двух обманчиво простых вещей: четкого плана и соответствующей команды. Однако искать необходимую команду и навыки среди застройщиков не стоит. Культурные кварталы часто пытаются возводить на "горячей" недвижимости, но, к сожалению, в этих случаях причину и следствие часто путают. Ожидается, что когда начнется, образно говоря, заливка денег в бетон, люди начнут приходить. Однако верно обратное. Сначала нужно заставить людей двигаться. Только после этого должны последовать инвестиции. В противном случае существует опасность возведения потемкинской деревни, которая рухнет так же, как бывший Дворец культуры Нарвы, когда прекратятся финансовые муки. Государство, EAS, город и другие должны оценить, что запланировано на запрашиваемые деньги, кто будет реализовывать план и оправдает ли результат этой работы ожидания. При всем уважении к застройщикам, жизнь показывает, что люди и навыки, необходимые для развития недвижимости и создания успешного культурного квартала, не пересекаются", - сказал Юссь Postimees.
Бывший главный архитектор Нарвы Иван Сергеев также настороженно относится к планам культурного квартала Narva Gate. "Никто не сомневается в том, что Кренгольм может стать эпицентром культуры, и, ходатайствуя о титуле культурной столице Европы для Нарвы, мы уделяем этому большое внимание. Но даже в классическом бизнесе с недвижимостью первым находят якорного арендатора. Если говорить о коммерческой недвижимости, например о большом магазине, то остальное содержание будет выстраиваться вокруг основного арендатора. И даже там работа должна начинаться еще до того, как построят что-нибудь еще, - говорит Сергеев. - В данном случае кажется, что процесс пошел в обратном направлении. Это тоже понятно, потому что архитектурная ценность Кренгольма настолько велика, что хотелось бы сначала навести порядок в доме, а потом уже люди придут. В то же время речь идет о ловушке, в которую не следует попадаться. Создание Кренгольмской культурной Мекки - это международный проект, который заслуживает команды мастеров мирового уровня, которые должны руководить им с самого начала с очень четкой концепцией и конкретными предварительными договоренностями".
Комиссия Рийгикогу по культуре рассмотрит представленные проекты идей в начале осенней сессии и спланирует дальнейшие действия. Решение о том, строительство каких объектов поддержать, Рийгикогу принимает на основании предложения комиссии. Одновременно могут быть поддержаны не более объектов, тогда как концептуальные проекты представлены для 29 зданий или групп зданий культурного назначения.