На развитие Кренгольма просят миллионы евро из средств на культуру

"Кремлевские соловьи"

Самую большую аудиторию на Кренгольме аудиторию собрали "Кремлевские соловьи", премьера которых состоялась 10 августа 2018 года. В октябре того же года Кренгольм увидел драматическую постановку «Предзнаменование» ("Oomen").

С 2018 года здесь проходят Нарвские Дни оперы. Первый фестиваль Station Narva прошел в стенах Кренгольма в 2018 году, а в 2019 году здесь состоялся Певческий праздник Вирумаа. Маршрут забега Narva Energiajooks также пролегал через Кренгольм.

Площадь культурного квартала, на который сейчас просят 15 миллионов, составляет 15 тысяч квадратных метров. Под культурный квартал запланированы второй и третий этажи старой прядильной фабрики. По мнению Микка, на первом этаже могут разместиться, например, торгово-сервисные учреждения, а на четвертом - ателье и офисы. Микк видит в качестве примера Лодзинскую мануфактуру в Польше, где с 2006 года действует похожий центр.

По словам Микка, это очень важный объект, соединяющий восток и запад. «У нас очень хорошие контакты с российской стороной. Самые известные партнеры - «Ленфильм», с которым мы уже сотрудничали: на оперном фестивале были показаны фильмы и совместные проекты. Мы предлагаем идею создать квартал, но нам все еще нужны партнеры для ее реализации - Narva Gate не может все сделать самостоятельно», - говорит Микк.

Риск построить потемкинские деревни

Наверное, никто в Эстонии не имеет большего опыта в развитии творческих кварталов, чем Яанус Юссь, основатель творческого городка Теллискиви, которому известно о желании Narva Gate создать культурный квартал.

"Рождение и процветание такого квартала требует двух обманчиво простых вещей: четкого плана и соответствующей команды. Однако искать необходимую команду и навыки среди застройщиков не стоит. Культурные кварталы часто пытаются возводить на "горячей" недвижимости, но, к сожалению, в этих случаях причину и следствие часто путают. Ожидается, что когда начнется, образно говоря, заливка денег в бетон, люди начнут приходить. Однако верно обратное. Сначала нужно заставить людей двигаться. Только после этого должны последовать инвестиции. В противном случае существует опасность возведения потемкинской деревни, которая рухнет так же, как бывший Дворец культуры Нарвы, когда прекратятся финансовые муки. Государство, EAS, город и другие должны оценить, что запланировано на запрашиваемые деньги, кто будет реализовывать план и оправдает ли результат этой работы ожидания. При всем уважении к застройщикам, жизнь показывает, что люди и навыки, необходимые для развития недвижимости и создания успешного культурного квартала, не пересекаются", - сказал Юссь Postimees.

Бывший главный архитектор Нарвы Иван Сергеев также настороженно относится к планам культурного квартала Narva Gate. "Никто не сомневается в том, что Кренгольм может стать эпицентром культуры, и, ходатайствуя о титуле культурной столице Европы для Нарвы, мы уделяем этому большое внимание. Но даже в классическом бизнесе с недвижимостью первым находят якорного арендатора. Если говорить о коммерческой недвижимости, например о большом магазине, то остальное содержание будет выстраиваться вокруг основного арендатора. И даже там работа должна начинаться еще до того, как построят что-нибудь еще, - говорит Сергеев. - В данном случае кажется, что процесс пошел в обратном направлении. Это тоже понятно, потому что архитектурная ценность Кренгольма настолько велика, что хотелось бы сначала навести порядок в доме, а потом уже люди придут. В то же время речь идет о ловушке, в которую не следует попадаться. Создание Кренгольмской культурной Мекки - это международный проект, который заслуживает команды мастеров мирового уровня, которые должны руководить им с самого начала с очень четкой концепцией и конкретными предварительными договоренностями".