Пн, 14.09.2020
Ситуация, когда мы работали дистанционно, сделала из совершенно обычных детей детей с особыми образовательными потребностями. Андрей Канте
Андрей Канте
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  • Поехал на работу и пропал: полиция разыскивает 42-летнего мужчину

Поехал на работу и пропал: полиция разыскивает 42-летнего мужчину

Пропавший Янек.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 42-летнего Янека, который ущел из дома на улице Пуйестеэ в Йыгева в неизвестном направлении.

По словам близких, Янек покинул свой дом утром 10 сентября, когда он должен был направиться на работу в Локса. Он уехал на синем автомобиле Peugeot Partner с номерным знаком 096 MEK. Однако до работы этот человек так и не добрался, его мобильный телефон отключен.

Полицейские сразу же приступили к поискам, в ходе которого проверили всевозможные места, пообщались с близкими и знакомыми, но так и не смогли найти Янека.

Уходя из дома, на нем была синяя футболка и синие джинсы. Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Янека, звонить по телефону 112.

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