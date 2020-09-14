Поехал на работу и пропал: полиция разыскивает 42-летнего мужчину

По словам близких, Янек покинул свой дом утром 10 сентября, когда он должен был направиться на работу в Локса. Он уехал на синем автомобиле Peugeot Partner с номерным знаком 096 MEK. Однако до работы этот человек так и не добрался, его мобильный телефон отключен.

Полицейские сразу же приступили к поискам, в ходе которого проверили всевозможные места, пообщались с близкими и знакомыми, но так и не смогли найти Янека.