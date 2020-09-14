Лаборатории Швеции и Франции также подтвердили отравление Навального «Новичком»

Отмечается, что независимая экспертиза европейских стран также выявила в организме блогера вещества группы «Новичок».

«Результаты проверки специальными лабораториями во Франции и Швеции подтверждают немецкие результаты», — сказал Зайберт.

«Мы вновь призываем Россию дать объяснения по поводу этих событий. Мы находимся в тесном контакте с нашими европейскими партнерами для решений о дальнейших шагах», — добавил Зайберт.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.