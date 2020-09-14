Начались поиски рождественской елки для Ратушной площади

«Поиски рождественской елки обычно начинаются в сентябре, так как нужно осмотреть все предложенные деревья, их месторасположение и возможность подъехать к ним на технике. В этом году рождественскую елку планируется привезти в столицу на несколько недель позже обычного – после Дня святого Мартина (Мардипяэв)», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Управа района Кесклинн ждет предложения вместе с описанием и фотографией ели до 31 октября на электронную почту kylly.annus@tallinnlv.ee. При принятии решения будет учитываться внешность елки, ее цена, а также месторасположение. Елка должна быть минимум 15 метров в высоту, пышной и густой, расти в хорошо доступном месте и не дальше, чем в 150 км от Таллинна. Около дерева не должно быть линий электропередач, которые могут помешать работе крана. Ели могут предлагать хозяева участков или их представители.

«Если кто-то заметит где-то очень красивую елку, то можно предложить и ее, уточнив адрес. Мы сами найдем владельца участка и свяжемся с ним», - отметила Моника Хауканымм.

Последние два года елка для Ратушной площади находили в Таллинне – в 2018 году на улице Кибувитса и в 2019 году на улице Рыйка.