Neste начинает переговоры по сокращению персонала: 470 человек могут потерять работу

Кроме того, Neste изучает возможность расширения деятельности нефтеперерабатывающего завода в Порвоо тажке на переработку возобновляемого и вторичного сырья.

По словам исполнительного директора Петера Ванакера, изменения в энергетическом секторе происходят быстрее, чем ожидалось. Он считает, что инвестиции в эксплуатацию и техническое обслуживание НПЗ в Наантали не были бы разумными или устойчивыми в ситуации, когда существует большой глобальный избыток производственных мощностей в нефтепереработк