Neste начинает переговоры по сокращению персонала: 470 человек могут потерять работу

Neste начинает переговоры по сокращению персонала в подразделении "Нефтепродукты" и его вспомогательных службах в Финляндии. Компания сообщает в пресс-релизе, что планируется сократить до 470 рабочих мест, пишет портал новостей YLE.
Neste заявляет, что хочет достичь ежегодной экономии в размере около 50 миллионов евро.
Среди прочего, компания рассматривает возможность закрытия нефтеперерабатывающего завода в Наантали.
Кроме того, Neste изучает возможность расширения деятельности нефтеперерабатывающего завода в Порвоо тажке на переработку возобновляемого и вторичного сырья.
По словам исполнительного директора Петера Ванакера, изменения в энергетическом секторе происходят быстрее, чем ожидалось. Он считает, что инвестиции в эксплуатацию и техническое обслуживание НПЗ в Наантали не были бы разумными или устойчивыми в ситуации, когда существует большой глобальный избыток производственных мощностей в нефтепереработк