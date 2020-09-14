Пн, 14.09.2020
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Яна Тоом
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  • Neste начинает переговоры по сокращению персонала: 470 человек могут потерять работу

Neste начинает переговоры по сокращению персонала: 470 человек могут потерять работу

Neste tankla.

ФОТО: Neste Eesti AS

Neste начинает переговоры по сокращению персонала в подразделении "Нефтепродукты" и его вспомогательных службах в Финляндии. Компания сообщает в пресс-релизе, что планируется сократить до 470 рабочих мест, пишет портал новостей YLE.

 Neste заявляет, что хочет достичь ежегодной экономии в размере около 50 миллионов евро.

Среди прочего, компания рассматривает возможность закрытия нефтеперерабатывающего завода в Наантали.

Кроме того, Neste изучает возможность расширения деятельности нефтеперерабатывающего завода в Порвоо тажке на переработку возобновляемого и вторичного сырья.

По словам исполнительного директора Петера Ванакера, изменения в энергетическом секторе происходят быстрее, чем ожидалось. Он считает, что инвестиции в эксплуатацию и техническое обслуживание НПЗ в Наантали не были бы разумными или устойчивыми в ситуации, когда существует большой глобальный избыток производственных мощностей в нефтепереработк

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