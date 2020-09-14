Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске отменен из-за пандемии

"Чемпионат не состоится, потому что все международные соревнования на этот период отменены", - заявил Матыцин РИА "Новости".

Ранее от участия в мировом первенстве по хоккею с мячом из-за сложной эпидемиологической ситуации отказались три команды из восьми - сборные США, Германии и Швеции, из-за чего его проведение представлялось маловероятным. Окончательное решение об отмене турнира должна принять Международная федерация хоккея с мячом.

Чемпионат мира в Иркутске изначально был запланирован на период с 29 марта по 5 апреля, но из-за пандемии был перенесен на 5-11 октября. Мировое первенство 2021 года тоже должно пройти в России - с 30 марта по 4 апреля в Сыктывкаре.