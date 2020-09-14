ВОЗ прогнозирует осенью рост смертности от COVID-19 в Европе

В пятницу, 11 сентября, только за день в 55 странах, за которыми следит Европейское бюро организации, было зарегистрировано более 51 000 новых заболевших. Общее число заразившихся в мире сегодня, 14 сентября, перевалило за 29 миллионов.

Клюге призвал пока не надеяться на вакцину, так как ни одна разработка не доказала свою эффективность. «Мы даже не знаем, будет ли препарат эффективен для всех слоев населения. Он может быть эффективен для одних, но не для других», — считает директор бюро. Клюге уверен, что пандемия закончится, когда «мы как сообщество научимся жить с этим».