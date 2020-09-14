Вторая волна COVID-19: Австрия возвращает масочный режим

Политик отметил, что две недели назад в стране было около 350 новых случаев COVID-19 в сутки, а 12 сентября больше 850. При этом в Вене зафиксировано около 50% всех новых инфицированных в Австрии.

«Это снова становится серьезным», — сказал канцлер Себастьян Курц и попросил австрийцев снова быть более осторожными.

«Мы часто подчеркивали, что лето было хорошим, но эта осень и особенно зима будут сложными, — сказал Курц. - После резкого увеличения числа случаев, особенно в Вене, решения уже приняты».

«Мы должны вмешиваться там, где риск заражения наиболее высок, — добавил вице-канцлер Вернер Коглер.

С понедельника маски вернулись в бары, рестораны, школы и все магазины, и в будущем для посетителей будут действовать ограничения на мероприятия.

Как и весной, всем придется снова носить маску во многих сферах общественной жизни — например, во всех магазинах, в зонах обслуживания с контактами с клиентами и госучреждениях. В сфере общественного питания персонал и посетители (до занятия места за столом) должны носить маску; в школах средства защиты рта и носа все должны носить вне класса.