Алексий II вопреки всем препятствиям вернулся в Эстонию

Сегодня жители Йыхви и прихожане йыхвиской Богоявленской церкви отмечали большой праздник: 125-летий юбилей местного храма, совпадающий с престольным праздником – Днем прославления Иконы Черниговской Божьей Матери. Однако 14 сентября 2020 года войдет в историю города и храма не только по причине юбилея. «Алешенька вернулся домой», - так встретили открытие бюста преставленного Патриарха Русской православной церкви Алексия II прихожане.
«В этом году нашему храму исполнилось 125 лет. Но в этом году мы отмечаем и другую дату – 70 лет с момента начала служения в нашем храме Алексия II, для которого Йыхви стал домом в 1950-1957 годах, и о котором до сих пор вспоминают наши пожилые прихожане», - рассказал настоятель Йыхвиской Богоявленской церкви отец Андрей Суслов.
«Мы проводили в клубе международный лагерь, я катал тренеров по городу и рассказывал его историю, - поделился воспоминаниями организатор проекта установки бюста, волонтер и большой поклонник истории и культуры Владислав Наумов. – Когда мы проезжали мимо церкви, я уточнил, что в нем когда-то служил будущий патриарх Алексий II. И тренер спросил у меня, а почему это никак не отмечено? Дескать, если бы ты не сказал, я бы об этом никогда не узнал. "А действительно, почему?" - задумался я. Так и появилась мысль, что память Алексия II в Йыхви нужно как-то увековечить».
Ясно, что такие проекты требуют солидных вложений. Это могут быть деньги спонсоров, помощь муниципалитета. «Я подключился к этой истории в тот момент, когда стало ясно, что никакой помощи от людей, назовем их так, сверху проект не получит. Мы много говорили с отцом Андреем и Владом, какое решение можно было бы выбрать. Влад сначала размахнулся на строительство целого сквера, на одной из лавочек которого мог бы сидеть патриарх, а все желающие могли бы приходить к нему – посидеть, подумать. Но от идеи такого размаха было решено отказаться», - говорит Сергей Иванов, который сам себя называет техническим исполнителем проекта.
По словам Иванова, духовенство посоветовало не выходить за территорию храма, так мысль сама собой привела к идее установки бюста. «Конечно, мы сразу вспомнили про бюст, установленный у Ласнамяэского храма. Идея начала оформляться, нужно было искать скульптора», - добавил Иванов.
Можно сколько угодно злиться на мастеров из-за рубежа, но и проект бюста патриарха Алексия II очень наглядно объясняет, почему исполнителей тех или иных работ предпочтительнее искать за рубежом, а не в Эстонии. «Местные скульпторы сказали, что только бюст обойдется в 17 000 евро, - говорит Сергей. – Деньги огромные. Весь проект реализуется на пожертвования. Храм не может поднять его на свои средства, да и всю идею хотелось оформить на народные деньги, чтобы каждый житель города, пожертвовавший на установку бюста, знал, что это его личный вклад».
Собрать 17 000 евро, плюс доставка, плюс установка, плюс постамент – это сумасшедшие деньги в рамках одного небольшого города. «Я вспомнил о том, что мой друг на Украине – Игорь Скоробогатько – несколько лет назад установил в городе Сумы бюст командующего Военно-воздушными войсками генерала армии Василия Маргелова. Я позвонил ему и спросил – 17 000 евро за бюст – это приемлемая цена? Он сказал, что это какой-то космос и познакомил меня с гениальным, не побоюсь этого слова, скульптором Эльданизом Гурбановым».
Просмотр работ и названная цена – почти в шесть раз дешевле эстонского предложения – решили вопрос с автором.
«Первые эскизы, которые автор сделал из глины, очень впечатлили, - продолжает Владислав. – Мы видели портрет, с которого автор лепил эскиз, и, увидев работу, просто обомлели – он был невероятно похож на патриарха. Отец Андрей отправлял фотографии и митрополиту Евгению, который благословил нас на эту работу, и Владыка сказал, что эта работа даже лучше, чем в Ласнамяэ».
4 марта фото отлитого в бронзе бюста Эльданиз Гурбанов прислал в Эстонию. «Это был момент счастья, - говорит Иванов. – В тот момент казалось, что мы сделали невозможное, бюст уже есть, доставить его в Эстонию – вопрос технический, но тут грянул коронакризис».
По плану бюст должен был доставить, принять участие в его установке – дав последние советы – сам автор. Но 12 марта Европейский союз постепенно начал вводить чрезвычайное положение, а спустя несколько дней рухнул железный занавес, плотно отделивший ЕС от третьих стран. Бюст и его автор остались по ту сторону занавеса.
«Мы очень надеялись на то, что это ненадолго, мы думали – ничего, скоро все закончится, границы откроют и Эльданиз сможет приехать к нам. Однако время шло, ситуация то чуть исправлялась, то снова становилась напряженной», - рассказал Сергей.
А тут еще и слухи. По словам организаторов проекта, кто-то где-то сказал, что бюст установят и откроют 14 сентября – в день 125-летия храма: «Слух подхватили СМИ. Весной и в начале лета эта идея казалась интересной, но чем ближе подходила указанная дата, тем нервознее становилась ситуация. Граница с Украиной закрыта, как доставлять бюст в Эстонию?»
Логистика движения рассматривалась разная – через Россию, через Польшу. Вопрос решил сам автор, поднявший все свои связи и изыскавший возможность перелета бюста через Германию.
Отец Андрей признался, что на прошлой неделе он вообще не спал. В понедельник самолет с бюстом Алексия II приземлился в Таллиннском аэропорту. Крупная транспортная фирма пообещала решить вопросы с таможней и уже во вторник-среду привезти коробку в Йыхви, но к вечеру вторника выяснилось, что держать слово транспортники не умеют, и отцу Андрею, никогда не сталкивавшемуся с таким делом, как растаможка груза, пришлось начать процесс оформления декларации. «Мы должны сказать огромное спасибо Налогово-таможенному департаменту, который сам связался с отцом Андреем, и работница до глубокой ночи по телефону консультировала настоятеля, как заполнить все графы, что нужно указать и сколько необходимо заплатить в виде пошлины. Мы нашли другую транспортную фирму и в пятницу бюст был выгружен на территории храма».
«Тоже история, - смеется Владислав. – Только мы выгрузили стокилограммовую коробку на территории, как ливанул сильнейший дождь. Дождались, пока он прекратится, бросились обратно. Только водрузили бюст на постамент и накинули на него пакет, как дождь ливанул еще сильнее».
Торжественное открытие бюста состоялось сегодня утром после праздничной литургии, которую в знак особого почтения провели сразу два архиерея: епископ Маардуский, викарий Таллиннской епархии Сергий и епископ Нарвский и Причудский Лазарь. В празднике приняла участие и настоятельница Пюхтицкого монастыря, игуменья Филарета.
«Как похож! Посмотрите, как прорисованы черты лица!» – не могли скрыть свой восторг прихожане. «А у меня в голове засели слова моей тещи Веры, которая видела Патриарха в те годы, когда он служил у нас в Йыхви – Алешенька вернулся домой», - улыбается Сергей Иванов.
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