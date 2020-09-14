Алексий II вопреки всем препятствиям вернулся в Эстонию

«В этом году нашему храму исполнилось 125 лет. Но в этом году мы отмечаем и другую дату – 70 лет с момента начала служения в нашем храме Алексия II, для которого Йыхви стал домом в 1950-1957 годах, и о котором до сих пор вспоминают наши пожилые прихожане», - рассказал настоятель Йыхвиской Богоявленской церкви отец Андрей Суслов.

«Мы проводили в клубе международный лагерь, я катал тренеров по городу и рассказывал его историю, - поделился воспоминаниями организатор проекта установки бюста, волонтер и большой поклонник истории и культуры Владислав Наумов. – Когда мы проезжали мимо церкви, я уточнил, что в нем когда-то служил будущий патриарх Алексий II. И тренер спросил у меня, а почему это никак не отмечено? Дескать, если бы ты не сказал, я бы об этом никогда не узнал. "А действительно, почему?" - задумался я. Так и появилась мысль, что память Алексия II в Йыхви нужно как-то увековечить».

Ясно, что такие проекты требуют солидных вложений. Это могут быть деньги спонсоров, помощь муниципалитета. «Я подключился к этой истории в тот момент, когда стало ясно, что никакой помощи от людей, назовем их так, сверху проект не получит. Мы много говорили с отцом Андреем и Владом, какое решение можно было бы выбрать. Влад сначала размахнулся на строительство целого сквера, на одной из лавочек которого мог бы сидеть патриарх, а все желающие могли бы приходить к нему – посидеть, подумать. Но от идеи такого размаха было решено отказаться», - говорит Сергей Иванов, который сам себя называет техническим исполнителем проекта.

По словам Иванова, духовенство посоветовало не выходить за территорию храма, так мысль сама собой привела к идее установки бюста. «Конечно, мы сразу вспомнили про бюст, установленный у Ласнамяэского храма. Идея начала оформляться, нужно было искать скульптора», - добавил Иванов.

Можно сколько угодно злиться на мастеров из-за рубежа, но и проект бюста патриарха Алексия II очень наглядно объясняет, почему исполнителей тех или иных работ предпочтительнее искать за рубежом, а не в Эстонии. «Местные скульпторы сказали, что только бюст обойдется в 17 000 евро, - говорит Сергей. – Деньги огромные. Весь проект реализуется на пожертвования. Храм не может поднять его на свои средства, да и всю идею хотелось оформить на народные деньги, чтобы каждый житель города, пожертвовавший на установку бюста, знал, что это его личный вклад».