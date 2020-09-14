Запись с камеры видеонабюдения: водитель спорткара решил устроить гонки на улицах Таллинна, двое в больнице

Инцидент имел место около 15.00 на перекрестке бульвара Кольде и улицы Сыле. Автомобиль Chevrolet Corvette, которым управлял 44-летний мужчина, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Nissan Qashqai, которым управлял 42-летний мужчина. Пассажиров Nissan — 41-летнюю женщину и 15-летнюю девушку — доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Центр надзора за дорожным движением сообщил в Facebook, что на видео, ранее появившихся в соцсетях, не было видно, что аварии предшествовали гонки по улицам города. Результатом безрассудных действий водителя стало ДТП и два доставленных в больницу человека. BMW скрылся с места аварии.

По факту произошедшего начато производство. Также полиция уже связалась с владельцем участвовавшего в гонке BMW. Личность водителя установлена. Для выяснения обстоятельств водителя BMW вызвали на беседу.

«Подобное поведение на дорогах общего пользования должно всем напоминать об аварии на Лаагна-теэ. Дороги и улицы — не место, где своими осознанными действиями можно подвергать опасности себя и окружающих. Учитесь на чужих, а не на своих ошибках», - напомнили в полиции.