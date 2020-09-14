Пн, 14.09.2020
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Яна Тоом
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В Нарве мужчина распылил перцовый газ в направлении полицейского и спасателей

Перцовый газ. Иллюстративное фото.

ФОТО: ERIK PROZES /

Полиция задержала в Нарве мужчину, который распылил перцовый газ в направлении патрульного полицейского и спасателей.

В пятницу полиции поступил вызов в подъезд многоквартирного дома на улице Пяхклимяэ в Нарве, где 52-летний мужчина угрожал 66-летнему, передала Идаская префектура.

В ходе задержания 52-летний мужчина распылил слезоточивый газ в направлении находившихся при исполнении служебных обязанностей патрульного полицейского и спасателей.

Полиция задержала 52-летнего мужчину в качестве подозреваемого. Его подозревают в угрозах и применении насилия к представителю властей.

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