Вспышка коронавируса среди сотрудников Ида-Вируской центральной больницы на прием пациентов не повлияла

Маски и правило “2+2”

Центральная больница Ида-Вирумаа сообщила в четверг, что среди сотрудников возник очаг заражения COVID-19. Тесты показали наличие коронавируса в организмах пяти сотрудников. Работа отделения патологии была реорганизована, работники, близко контактировавшие с зараженными, были отправлены на самоизоляцию. Но, поскольку сотрудники отделения с живыми пациентами не соприкасались, а отделение находилось в отдельных помещениях, остальные отделения больницы продолжили работу.

В следующие дни вспышка разрослась, Департамент здоровья сообщил, что в ней шесть работников больницы и трое членов их семей, то есть 11 человек. В госпитализации никто из заболевших сотрудников не нуждался.

По словам специалиста больницы по коммуникациям Анны Медведевой, на пациентов эта ситуация повлияла незначительно.

“Просим соблюдать дистанцию, хотя на государственной уровне у нас не действует правило “2+2”, мы сейчас больше обращаем внимание на то, чтобы пациенты носили маски внутри и держали дистанцию друг от друга”, - сказала она.

Еще до вспышки в поликлинике Ахтме начал работу дополнительный процедурный кабинет, чтобы уменьшить вероятность скопления людей в здании в утреннее время.

В больнице также введены дополнительные меры по сокращению близких контактов среди работников – рекомендуется, по возможности, избегать собраний, решать рабочие вопросы по телефону, избегать передвижения в зданиях без острой необходимости, не пользоваться лифтом.

Запрет на посещение больных не действовал меньше месяца

Требование к пациентам и сопровождающим носить маски, а также запрет на посещение больных, находящихся в больнице, был введен еще 28 августа. Запрет отменили только с 1 августа, когда стало ясно, что ситуация нормализуется, но меньше, чем через месяц, решено было ввести его снова.

"Во время первой вспышки COVID-19 был ограничен плановый прием пациентов. Сейчас в больнице плановый и неотложный прием пациентов. Впереди сезон ОРВИ, поэтому мы вынуждены вводить меры предосторожности," - прокомментировал тогда ситуацию главный врач больницы доктор Тоомас Карийс.

Посещение пациентов возможно только в порядке исключения по разрешению лечащего врача (например, для встречи с умирающим пациентом). Но по-прежнему можно передавать пациентам посылки через контрольный пункт на входе в отделение экстренной медицины (ЭМО) или в гардеробе В-корпуса.

Чтобы уменьшить опасность распространения коронавируса среди пациентов, людей, которые обратились в ЭМО с симптомами заболеваний дыхательных путей, будут принимать в V-корпусе, в стороне от отделения экстренной медицины.

Отложенные приемы уже провели

Если сейчас плановый прием пациентов продолжается, то весной больницы в Эстонии приостанавливали плановый прием, из-за чего очереди к врачам-специалистам повсеместно выросли.

По словам Анны Медведевой, в Ида-Вируской центральной больнице все амбулаторные приемы, которые были отменены весной, на данный момент уже проведены. Исключение составляют единичные случаи, например, когда до пациента невозможно дозвониться.