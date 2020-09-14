Вспышка коронавируса среди сотрудников Ида-Вируской центральной больницы на прием пациентов не повлияла

В четверг коронавирус был обнаружен сразу у пяти сотрудников Ида-Вируской центральной больницы. Все они работали отделении патологии, которое расположено в отдельном здании. Позже вспышка разрослась до 11 человек - шесть медиков и трое членов их семей, но, говорят в больнице, дальнейшего распространения вируса среди сотрудников больше не происходит. Больница продолжает работать в прежнем режиме - дополнительные меры безопасности здесь ввели задолго до вспышки, еще в конце августа.
Маски и правило “2+2”
Центральная больница Ида-Вирумаа сообщила в четверг, что среди сотрудников возник очаг заражения COVID-19. Тесты показали наличие коронавируса в организмах пяти сотрудников. Работа отделения патологии была реорганизована, работники, близко контактировавшие с зараженными, были отправлены на самоизоляцию. Но, поскольку сотрудники отделения с живыми пациентами не соприкасались, а отделение находилось в отдельных помещениях, остальные отделения больницы продолжили работу.
В следующие дни вспышка разрослась, Департамент здоровья сообщил, что в ней шесть работников больницы и трое членов их семей, то есть 11 человек. В госпитализации никто из заболевших сотрудников не нуждался.
По словам специалиста больницы по коммуникациям Анны Медведевой, на пациентов эта ситуация повлияла незначительно.
“Просим соблюдать дистанцию, хотя на государственной уровне у нас не действует правило “2+2”, мы сейчас больше обращаем внимание на то, чтобы пациенты носили маски внутри и держали дистанцию друг от друга”, - сказала она.
Еще до вспышки в поликлинике Ахтме начал работу дополнительный процедурный кабинет, чтобы уменьшить вероятность скопления людей в здании в утреннее время.
В больнице также введены дополнительные меры по сокращению близких контактов среди работников – рекомендуется, по возможности, избегать собраний, решать рабочие вопросы по телефону, избегать передвижения в зданиях без острой необходимости, не пользоваться лифтом.
Запрет на посещение больных не действовал меньше месяца
Требование к пациентам и сопровождающим носить маски, а также запрет на посещение больных, находящихся в больнице, был введен еще 28 августа. Запрет отменили только с 1 августа, когда стало ясно, что ситуация нормализуется, но меньше, чем через месяц, решено было ввести его снова.
"Во время первой вспышки COVID-19 был ограничен плановый прием пациентов. Сейчас в больнице плановый и неотложный прием пациентов. Впереди сезон ОРВИ, поэтому мы вынуждены вводить меры предосторожности," - прокомментировал тогда ситуацию главный врач больницы доктор Тоомас Карийс.
Посещение пациентов возможно только в порядке исключения по разрешению лечащего врача (например, для встречи с умирающим пациентом). Но по-прежнему можно передавать пациентам посылки через контрольный пункт на входе в отделение экстренной медицины (ЭМО) или в гардеробе В-корпуса.
Чтобы уменьшить опасность распространения коронавируса среди пациентов, людей, которые обратились в ЭМО с симптомами заболеваний дыхательных путей, будут принимать в V-корпусе, в стороне от отделения экстренной медицины.
Отложенные приемы уже провели
Если сейчас плановый прием пациентов продолжается, то весной больницы в Эстонии приостанавливали плановый прием, из-за чего очереди к врачам-специалистам повсеместно выросли.
По словам Анны Медведевой, в Ида-Вируской центральной больнице все амбулаторные приемы, которые были отменены весной, на данный момент уже проведены. Исключение составляют единичные случаи, например, когда до пациента невозможно дозвониться.
“Заметного увеличения очередей после периода работы в ограниченном режиме, не произошло, - добавила она. - Введены меры для сокращения очередей – ведутся удаленные приемы, по отдельным специальностям открылся прием по субботам”.