Исследование: Земля стала нагреваться быстрее, чем когда-либо за последние 10 млн лет

Ученые пришли к такому выводу, проанализировав древние отложения, которые достали со дна океана. Возраст некоторых из этих пород достигал 66 млн лет. Эти отложения заполнены раковинами крошечных организмов, которые могут рассказать+ о температуре во времена, когда они жили.

Исследователи увидели, что планета прошла через четыре климатические фазы: теплую, горячую, холодную и очень холодную. В горячей фазе более 50 млн лет назад средняя температура на планете была на 10 градусов по Цельсию выше, чем сегодня. Однако планета нагревалась до такого уровня медленно.

Уже несколько миллионов лет Земля находится в очень холодной фазе. Если люди ничего не предпримут, то через несколько столетий температура на планете может достичь уровней, которые наблюдались 34 млн лет назад. До наступления индустриальной эры Земле потребовались бы тысячи лет, чтобы температура так изменилась. Однако сейчас планета нагревается очень быстрыми темпами.