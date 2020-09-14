На этой неделе истребители союзников совершат тренировочные полеты над Эстонией

На этой неделе истребители ВВС Германии Eurofighter Typhoon, расположенные на авиабазе в Эмари, будут выполнять учебно-тренировочные полеты над Эстонией, пишет Järva Teataja.
Самолеты будут летать по Эстонии в зонах для полетов на низкой высоке не ниже 152 метров (500 футов) и над густонаселенными районами выше 304 метров (1000 футов).
Члены НАТО выделяют определенные части своего воздушного пространства для учений и тренировок ВВС, включая полеты на низкой высоте. Эстония, Латвия и Литва также выделили зоны в своем воздушном пространстве. Полеты выполняются по согласованию с Летным департаментом и компанией Lennuliiklusteenindus.
Согласно решению Североатлантического совета, военно-воздушные силы стран-членов НАТО охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы на ротационной основе с 29 марта 2004 года, когда страны Балтии стали членами НАТО.
Воздушная безопасность стран Балтии является частью концепции интеллектуальной обороны НАТО, которая направлена на сохранение ресурсов союзников путем совместного вклада.
Второй авиационный отряд Балтийской миссии НАТО по воздушной безопасности базируется на авиабазе Шяуляй в Литве, где в настоящее время воздушное пространство охраняет итальянское подразделение, оснащенное истребителями Eurofighter Typhoon.