На этой неделе истребители союзников совершат тренировочные полеты над Эстонией

Самолеты будут летать по Эстонии в зонах для полетов на низкой высоке не ниже 152 метров (500 футов) и над густонаселенными районами выше 304 метров (1000 футов).

Члены НАТО выделяют определенные части своего воздушного пространства для учений и тренировок ВВС, включая полеты на низкой высоте. Эстония, Латвия и Литва также выделили зоны в своем воздушном пространстве. Полеты выполняются по согласованию с Летным департаментом и компанией Lennuliiklusteenindus.

Согласно решению Североатлантического совета, военно-воздушные силы стран-членов НАТО охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы на ротационной основе с 29 марта 2004 года, когда страны Балтии стали членами НАТО.

Воздушная безопасность стран Балтии является частью концепции интеллектуальной обороны НАТО, которая направлена ​​на сохранение ресурсов союзников путем совместного вклада.