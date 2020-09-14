Пн, 14.09.2020
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  • На этой неделе истребители союзников совершат тренировочные полеты над Эстонией

На этой неделе истребители союзников совершат тренировочные полеты над Эстонией

Saksa hävitaja Ämari lennubaasis.

ФОТО: Jaanus Lensment

На этой неделе истребители ВВС Германии Eurofighter Typhoon, расположенные на авиабазе в Эмари, будут выполнять учебно-тренировочные полеты над Эстонией, пишет Järva Teataja.

Самолеты будут летать по Эстонии в зонах для полетов на низкой высоке не ниже 152 метров (500 футов) и над густонаселенными районами выше 304 метров (1000 футов).

Члены НАТО выделяют определенные части своего воздушного пространства для учений и тренировок ВВС, включая полеты на низкой высоте. Эстония, Латвия и Литва также выделили зоны в своем воздушном пространстве. Полеты  выполняются по согласованию с Летным департаментом и компанией Lennuliiklusteenindus.

Согласно решению Североатлантического совета, военно-воздушные силы стран-членов НАТО охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы на ротационной основе с 29 марта 2004 года, когда страны Балтии стали членами НАТО.

Воздушная безопасность стран Балтии является частью концепции интеллектуальной обороны НАТО, которая направлена ​​на сохранение ресурсов союзников путем совместного вклада.

Второй авиационный отряд Балтийской миссии НАТО по воздушной безопасности базируется на авиабазе Шяуляй в Литве, где в настоящее время воздушное пространство охраняет итальянское подразделение, оснащенное истребителями Eurofighter Typhoon.

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