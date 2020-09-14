Пн, 14.09.2020
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Борис Тух
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  • Двое скончались, третий — в больнице: в Ряпина совместное распитие алкоголя закончилось трагедией

Двое скончались, третий — в больнице: в Ряпина совместное распитие алкоголя закончилось трагедией

Водка.

ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

Вчера, 13 сентября, совместное распитие алкоголя в волости Ряпина в Пыльвамаа закончилось трагически. К настоящему моменту скончались два человека из пяти.

По данным Lõuna-Eesti Postimees, в воскресенье компания из пяти человек распивала водку. Вероятно, люди приобрели самогон.

В какой-то момент им стало настолько плохо, что потребовалась помощь медиков. К сожалению, один человек скончался на месте событий, второй умер в больнице, а третий находится в тяжелом состоянии под присмотром медиков.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, в том числе то, что именно пили пострадавшие. Связавшийся с редакцией Lõuna-Eesti Postimees человек утверждал, что алкоголь, который употребляла компания, был привезен из России и в него была добавлена каустическая сода, чтобы выпивка стала крепче. Официального подтверждения этого утверждения нет.

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