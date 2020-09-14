Двое скончались, третий — в больнице: в Ряпина совместное распитие алкоголя закончилось трагедией

Вчера, 13 сентября, совместное распитие алкоголя в волости Ряпина в Пыльвамаа закончилось трагически. К настоящему моменту скончались два человека из пяти.
По данным Lõuna-Eesti Postimees, в воскресенье компания из пяти человек распивала водку. Вероятно, люди приобрели самогон.
В какой-то момент им стало настолько плохо, что потребовалась помощь медиков. К сожалению, один человек скончался на месте событий, второй умер в больнице, а третий находится в тяжелом состоянии под присмотром медиков.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, в том числе то, что именно пили пострадавшие. Связавшийся с редакцией Lõuna-Eesti Postimees человек утверждал, что алкоголь, который употребляла компания, был привезен из России и в него была добавлена каустическая сода, чтобы выпивка стала крепче. Официального подтверждения этого утверждения нет.