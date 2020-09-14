Двое скончались, третий — в больнице: в Ряпина совместное распитие алкоголя закончилось трагедией

По данным Lõuna-Eesti Postimees, в воскресенье компания из пяти человек распивала водку. Вероятно, люди приобрели самогон.

В какой-то момент им стало настолько плохо, что потребовалась помощь медиков. К сожалению, один человек скончался на месте событий, второй умер в больнице, а третий находится в тяжелом состоянии под присмотром медиков.