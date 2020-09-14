Пн, 14.09.2020
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Алексей Бляхин
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  • «ПСЖ» дома проиграл «Марселю»: судья удалил Неймара, Паредеса и ещё трех игроков

«ПСЖ» дома проиграл «Марселю»: судья удалил Неймара, Паредеса и ещё трех игроков

Момент матча между "ПСЖ" и "Марселем".

ФОТО: JB Autissier via www.imago-images.de/imago images/PanoramiC

В матче 3-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» уступил «Марселю». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей, пишет "Чемпионат".

Единственный гол забил Флорьян Товен на 31-й минуте встречи. Димитри Пайет навесил со штрафного из глубины поля во вратарскую, где Товен оторвался от защитников и ударом с близкой дистанции отправил мяч в ближний угол ворот.

В концовке матча между командами возник конфликт, в результате которого были удалены пять игроков: Неймар, Дарио Бенедетто, Леандро Паредес, Жордан Амави и Лейвин Курзава. После 3 туров «Марсель» занимает пятое место, набрав 6 очков. «ПСЖ» (0) располагается на 18-м месте.

Обе команды сыграли по два матча. Футболисты «Пари Сен-Жермен» Неймар, Анхель Ди Мария и Леандро Паредес, у которых накануне закончился карантин после коронавируса, смогли принять участие в матче. Из-за карантина по-прежнему отсутствуют Килиан Мбаппе, Мауро Икарди и Маркиньос.

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