«ПСЖ» дома проиграл «Марселю»: судья удалил Неймара, Паредеса и ещё трех игроков

В матче 3-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» уступил «Марселю». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей, пишет "Чемпионат".
Единственный гол забил Флорьян Товен на 31-й минуте встречи. Димитри Пайет навесил со штрафного из глубины поля во вратарскую, где Товен оторвался от защитников и ударом с близкой дистанции отправил мяч в ближний угол ворот.
В концовке матча между командами возник конфликт, в результате которого были удалены пять игроков: Неймар, Дарио Бенедетто, Леандро Паредес, Жордан Амави и Лейвин Курзава. После 3 туров «Марсель» занимает пятое место, набрав 6 очков. «ПСЖ» (0) располагается на 18-м месте.
Обе команды сыграли по два матча. Футболисты «Пари Сен-Жермен» Неймар, Анхель Ди Мария и Леандро Паредес, у которых накануне закончился карантин после коронавируса, смогли принять участие в матче. Из-за карантина по-прежнему отсутствуют Килиан Мбаппе, Мауро Икарди и Маркиньос.