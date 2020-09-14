«ПСЖ» дома проиграл «Марселю»: судья удалил Неймара, Паредеса и ещё трех игроков

Единственный гол забил Флорьян Товен на 31-й минуте встречи. Димитри Пайет навесил со штрафного из глубины поля во вратарскую, где Товен оторвался от защитников и ударом с близкой дистанции отправил мяч в ближний угол ворот.

В концовке матча между командами возник конфликт, в результате которого были удалены пять игроков: Неймар, Дарио Бенедетто, Леандро Паредес, Жордан Амави и Лейвин Курзава. После 3 туров «Марсель» занимает пятое место, набрав 6 очков. «ПСЖ» (0) располагается на 18-м месте.