Картина дня: будни сайта знакомств, коронавирус в таллиннской школе и мрачный прогноз ВОЗ

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 14 сентября.
Будни Rate.ee: мужчины покупают у несовершеннолетних секс за деньги
Известный некогда среди молодежи как место для общения с друзьями сайт Rate.ee превратился в место, где мужчины средних лет предлагают молодым женщинам компанию и секс за деньги. Журналист Postimees тоже попробовала там пообщаться, чтобы узнать, отвечают ли действительности слухи о том, что там предлагают деньги, и как именно это происходит. Читать далее...
В Таллиннской Кесклиннаской русской гимназии выявлен коронавирус
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1 365 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 22 пробы дали положительный результат. Читать далее...
ВОЗ прогнозирует в Европе осенью рост смертности от COVID-19
Всемирная организация здравоохранения считает вероятным в Европе рост смертности от COVID-19. «В октябре-ноябре мы увидим более высокую смертность», — цитирует сегодня агентство "Франс Пресс" заявление директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге. Читать далее...
Алексий II вопреки всем препятствиям вернулся в Эстонию
Сегодня жители Йыхви и прихожане йыхвиской Богоявленской церкви отмечали большой праздник: 125-летий юбилей местного храма, совпадающий с престольным праздником – Днем прославления Иконы Черниговской Божьей Матери. Однако 14 сентября 2020 года войдет в историю города и храма не только по причине юбилея. «Алешенька вернулся домой», - так встретили открытие бюста преставленного Патриарха Русской православной церкви Алексия II прихожане. Читать далее...
Карантин с понедельника требуется прибывающим в Эстонию из 29 стран
С понедельника, 14 сентября, оставаться две недели на самоизоляции должны люди, прибывающие в Эстонию из 29 стран Европы. Читать далее...
На развитие Кренгольма просят миллионы евро из средств на культуру
Паевое товарищество Narva Gate предложило комиссии по культуре Рийгикогу внести в список строек государственного значения преобразование исторической Кренгольмской прядильной фабрики в культурный квартал. Однако, по мнению экспертов, проект, на реализацию которого просят 15 миллионов евро, должен решаться с другой стороны. Читать далее...
Таллинн отменяет фестиваль света
Во избежание распространения коронавирусной инфекции горуправа Таллинна постановила отменить фестиваль света под названием «Свет шагает 2020», который должен был начаться 16 сентября. В этом году фестиваль бы состоялся в 15-й раз. Читать далее...
В четверг в Эстонии ожидается шторм, порывы ветра достигнут 30 м/с
Умеренно теплая погода сохранится до среды, затем северо-западный ветер принесет очередной весенний шторм, прогнозирует метеослужба Эстонии. Читать далее...
Лаборатории Швеции и Франции также подтвердили отравление Навального «Новичком»
Представитель канцлера ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что специальные лаборатории в Швеции и Франции подтвердили результаты проведенных в Германии исследований анализов Алексея Навального. Читать далее...
"Шарите": Алексей Навальный идет на поправку
Алексей Навальный "полностью отключен от аппарата искусственной вентиляции легких, его состояние становится все более мобильным, и он уже может вставать с постели", об этом в понедельник, 14 сентября, сообщают врачи берлинской клиники "Шарите". Читать далее...
Запись с камеры видеонабюдения: водитель спорткара решил устроить гонки на улицах Таллинна, двое в больнице
В воскресенье, 13 сентября, в Таллинне произошло ДТП с участием двух автомобилей . Пострадали два человека. Читать далее...
Вторая волна COVID-19: Австрия возвращает масочный режим
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в стране начинается вторая волна пандемии коронавируса. «Происходящее сейчас — это начало второй волны. Число заболевших увеличивается ежедневно», — сказал он.
Neste начинает переговоры по сокращению персонала: 470 человек могут потерять работу
Neste начинает переговоры по сокращению персонала в подразделении "Нефтепродукты" и его вспомогательных службах в Финляндии. Компания сообщает в пресс-релизе, что планируется сократить до 470 рабочих мест. Читать далее...
Керсти Кальюлайд заявила о возможности отдать власти Белоруссии под суд в Гааге
Президент Керсти Кальюлайд предупредила нынешних лидеров Белоруссии, которые применяют насилие для подавления мирных протестов оппозиции, о том, что они могут быть привлечены к ответственности в Международном уголовном суде. Читать далее...
Олег Осиновский спасает легендарного латвийского производителя косметики и парфюмерии
В понедельник промышленый концерн Олега Осиновского Skinest Group подписал договор о покупке активов обанкротившейся латвийской косметической и парфюмерной компании Dzintars. Читать далее...
ОСОБЕННЫЙ РЕЙД 〉 Полицейские хотели проверить женщину на трезвость, а она начала рожать
В пятницу на юге Эстонии полиция проверяла водителей на трезвость. В полночь на окраине Выру была остановлена машина, за рулем которой находилась храбрая женщина, у которой уже начались схватки. Она спешила в больницу рожать. Выражение ее лица и пронзительный голос недвусмысленно намекали на то, что все произойдет очень скоро. Читать далее...
По новому постановлению сменить пол станет значительно проще
Министерство социальных дел надеется начать дискуссию о том, как в будущем регулировать смену пола. Читать далее...
Кредит в $1,5 млрд и угроза "почесать руки": Лукашенко ведет переговоры с Путиным
В Сочи началась встреча президента России Владимира Путина и действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Переговоры проходят в формате "один на один". В Беларуси уже больше месяца продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов, это первая личная встреча Путина и Лукашенко после начала демонстраций. Читать далее...
ВИДЕО 〉 Кинго вышла из зала во время речи президента: "Не считаю правильным поддерживать подобное преступление"
Керт Кинго, член фракции EKRE, покинувшая зал во время речи президента на вступительном заседании Рийгикогу, не посчитала правильным слушать президента, поскольку глава государства поддержала Микка Пярнитса среди лауреатов премии за предотвращение насилия. Читать далее...
ГАЛЕРЕЯ 〉 Водители под кайфом, пьяный несовершеннолетний и другие: полиция провела масштабную операцию
Стоянка возле шоссе Таллинн-Тарту в Кяревере в пятницу днем была забита машинами, одна дороже другой. К сожалению, это было не сборище автолюбителей - владельцы автомобилей ждали, когда полиция выдаст им квитанции о штрафах. Читать далее...
Сотрудник дома призрения заразился коронавирусом: учреждение закрылось на карантин
У сотрудника находящегося в Азери учреждения по уходу за инвалидами и пожилыми людьми Lille Turvakodu был диагностирован Covid-19, также у него проявились симптомы. Читать далее...
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