Картина дня: будни сайта знакомств, коронавирус в таллиннской школе и мрачный прогноз ВОЗ

Запись с камеры видеонабюдения: водитель спорткара решил устроить гонки на улицах Таллинна, двое в больнице

В воскресенье, 13 сентября, в Таллинне произошло ДТП с участием двух автомобилей . Пострадали два человека. Читать далее...

Вторая волна COVID-19: Австрия возвращает масочный режим

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в стране начинается вторая волна пандемии коронавируса. «Происходящее сейчас — это начало второй волны. Число заболевших увеличивается ежедневно», — сказал он.

Neste начинает переговоры по сокращению персонала: 470 человек могут потерять работу

Neste начинает переговоры по сокращению персонала в подразделении "Нефтепродукты" и его вспомогательных службах в Финляндии. Компания сообщает в пресс-релизе, что планируется сократить до 470 рабочих мест. Читать далее...

Керсти Кальюлайд заявила о возможности отдать власти Белоруссии под суд в Гааге

Президент Керсти Кальюлайд предупредила нынешних лидеров Белоруссии, которые применяют насилие для подавления мирных протестов оппозиции, о том, что они могут быть привлечены к ответственности в Международном уголовном суде. Читать далее...

Олег Осиновский спасает легендарного латвийского производителя косметики и парфюмерии

В понедельник промышленый концерн Олега Осиновского Skinest Group подписал договор о покупке активов обанкротившейся латвийской косметической и парфюмерной компании Dzintars. Читать далее...

ОСОБЕННЫЙ РЕЙД 〉 Полицейские хотели проверить женщину на трезвость, а она начала рожать

В пятницу на юге Эстонии полиция проверяла водителей на трезвость. В полночь на окраине Выру была остановлена машина, за рулем которой находилась храбрая женщина, у которой уже начались схватки. Она спешила в больницу рожать. Выражение ее лица и пронзительный голос недвусмысленно намекали на то, что все произойдет очень скоро. Читать далее...

По новому постановлению сменить пол станет значительно проще

Министерство социальных дел надеется начать дискуссию о том, как в будущем регулировать смену пола. Читать далее...

Кредит в $1,5 млрд и угроза "почесать руки": Лукашенко ведет переговоры с Путиным

В Сочи началась встреча президента России Владимира Путина и действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Переговоры проходят в формате "один на один". В Беларуси уже больше месяца продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов, это первая личная встреча Путина и Лукашенко после начала демонстраций. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Кинго вышла из зала во время речи президента: "Не считаю правильным поддерживать подобное преступление"

Керт Кинго, член фракции EKRE, покинувшая зал во время речи президента на вступительном заседании Рийгикогу, не посчитала правильным слушать президента, поскольку глава государства поддержала Микка Пярнитса среди лауреатов премии за предотвращение насилия. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Водители под кайфом, пьяный несовершеннолетний и другие: полиция провела масштабную операцию

Стоянка возле шоссе Таллинн-Тарту в Кяревере в пятницу днем ​​была забита машинами, одна дороже другой. К сожалению, это было не сборище автолюбителей - владельцы автомобилей ждали, когда полиция выдаст им квитанции о штрафах. Читать далее...

Сотрудник дома призрения заразился коронавирусом: учреждение закрылось на карантин

У сотрудника находящегося в Азери учреждения по уходу за инвалидами и пожилыми людьми Lille Turvakodu был диагностирован Covid-19, также у него проявились симптомы. Читать далее...