Картина дня: будни сайта знакомств, пугающий прогноз ВОЗ и коронавирус в таллиннской школе

Будни Rate.ee: мужчины покупают у несовершеннолетних секс за деньги

Известный некогда среди молодежи как место для общения с друзьями сайт Rate.ee превратился в место, где мужчины средних лет предлагают молодым женщинам компанию и секс за деньги. Журналист Postimees тоже попробовала там пообщаться, чтобы узнать, отвечают ли действительности слухи о том, что там предлагают деньги, и как именно это происходит. Читать далее...

Алексий II вопреки всем препятствиям вернулся в Эстонию

Сегодня жители Йыхви и прихожане йыхвиской Богоявленской церкви отмечали большой праздник: 125-летий юбилей местного храма, совпадающий с престольным праздником – Днем прославления Иконы Черниговской Божьей Матери. Однако 14 сентября 2020 года войдет в историю города и храма не только по причине юбилея. «Алешенька вернулся домой», - так встретили открытие бюста преставленного Патриарха Русской православной церкви Алексия II прихожане. Читать далее...

В Таллиннской Кесклиннаской русской гимназии выявлен коронавирус

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1 365 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 22 пробы дали положительный результат. Читать далее...

Карантин с понедельника требуется прибывающим в Эстонию из 29 стран

С понедельника, 14 сентября, оставаться две недели на самоизоляции должны люди, прибывающие в Эстонию из 29 стран Европы. Читать далее...

На развитие Кренгольма просят миллионы евро из средств на культуру

Паевое товарищество Narva Gate предложило комиссии по культуре Рийгикогу внести в список строек государственного значения преобразование исторической Кренгольмской прядильной фабрики в культурный квартал. Однако, по мнению экспертов, проект, на реализацию которого просят 15 миллионов евро, должен решаться с другой стороны. Читать далее...

В четверг в Эстонии ожидается шторм, порывы ветра достигнут 30 м/с

Умеренно теплая погода сохранится до среды, затем северо-западный ветер принесет очередной весенний шторм, прогнозирует метеослужба Эстонии. Читать далее...

Лаборатории Швеции и Франции также подтвердили отравление Навального «Новичком»

Представитель канцлера ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что специальные лаборатории в Швеции и Франции подтвердили результаты проведенных в Германии исследований анализов Алексея Навального. Читать далее...

ВОЗ прогнозирует в Европе осенью рост смертности от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения считает вероятным в Европе рост смертности от COVID-19. «В октябре-ноябре мы увидим более высокую смертность», — цитирует сегодня агентство "Франс Пресс" заявление директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге. Читать далее...

Запись с камеры видеонабюдения: водитель спорткара решил устроить гонки на улицах Таллинна, двое в больнице

В воскресенье, 13 сентября, в Таллинне произошло ДТП с участием двух автомобилей . Пострадали два человека. Читать далее...

Вторая волна COVID-19: Австрия возвращает масочный режим

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в стране начинается вторая волна пандемии коронавируса. «Происходящее сейчас — это начало второй волны. Число заболевших увеличивается ежедневно», — сказал он.

Neste начинает переговоры по сокращению персонала: 470 человек могут потерять работу

Neste начинает переговоры по сокращению персонала в подразделении "Нефтепродукты" и его вспомогательных службах в Финляндии. Компания сообщает в пресс-релизе, что планируется сократить до 470 рабочих мест. Читать далее...