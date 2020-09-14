Коронакризис пошел Amazon только на пользу: компания нанимает 100 тысяч новых работников

Крупнейший в мире интернет-магазин розничной торговли заявил, что эти вакансии предназначены для работы с полной или частичной занятостью в США и Канаде, и они будут включать должности на 100 новых складах и производственных площадках, которые компания открывает в этом месяце.

Эта новость отражает растущую потребность Amazon в рабочей силе для сбора, упаковки и доставки продуктов к покупателям.

Выручка компании выросла на 40% в прошлом квартале и стала самой большой прибылью за 26-летнюю историю розничного продавца.

Ранее в этом году компания уже извещала о наборе 175 000 новых сотрудников, а на прошлой неделе было объявлено, что потребуется 33 000 новых сотрудников офиса и технической поддержки. На этот раз новые работники нужны сотне новых логистических центров, открытие которых планируется в этом месяце.

Алисия Болер Дэвис, глава логистических центров Amazon, заявила, что компания изучает необходимость найма большего количества сотрудников на время праздников, но об этом еще не объявлено.