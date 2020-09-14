Пн, 14.09.2020
«Где они?» - недоумевают туристы на всех языках, на которых общались персонажи «Довода», и еще на многих. «Снесены по настоянию ряда альтернативно одаренных политиков». Борис Тух
Борис Тух
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  • Эстония
  • Керсти Кальюлайд заявила о возможности отдать власти Белоруссии под суд в Гааге
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Керсти Кальюлайд заявила о возможности отдать власти Белоруссии под суд в Гааге

Керсти Кальюлайд.

ФОТО: Eero Vabamägi

Президент Керсти Кальюлайд предупредила нынешних лидеров Белоруссии, которые применяют насилие для подавления мирных протестов оппозиции, о том, что они могут быть привлечены к ответственности в Международном уголовном суде, пишет Rus.ERR.

"Очень важно, чтобы лица, принимающие решения в Минске, понимали, что Гаага в действительности находится не так уж далеко", - заявила Кальюлайд в понедельник в интервью ERR, сказав, что виновные в насилии против белорусской оппозиции должны быть как можно скорее наказаны. 

В Гааге находится Международный уголовный суд, который отвечает за привлечение к ответственности виновных в геноциде, преступлениях против человечности и военную агрессию. 

Кальюлайд подчеркнула роль стран Балтии и Польши в поднятии вопроса о Белоруссии в Европейском союзе, но отметила, что судьбу Беларуси должен решать ее народ.

"Белорусский народ должен справиться с этим сам", - сказала президент Эстонии.

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