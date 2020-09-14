Олег Осиновский спасает легендарного латвийского производителя косметики и парфюмерии

Производство, остановленное почти год назад, планируется возобновить, и уже в октябре будет восстановлено большое количество рабочих мест, сообщает Skinest Group.

«У нас есть одна и единственная цель - спасти легендарный бренд, восстановить производство и снова сделать Dzintars историей успеха, которой сможет гордиться вся Латвия», - сказал в пресс-релизе Осиновский.

«Крупные промышленные компании исторически составляли костяк экономики, и их успешная работа важна для одной страны как с прагматической, так и с эмоциональной точки зрения», - сказал он, добавив, что Dzintars с более чем 170-летней историей является одним из символов национальной гордости Латвии.

"Люди, причем далеко не только в Латвии, ждут, когда Dzintars вернется, и он вернется. Сегодня компания находится в надежных руках, и у нас достаточно капитала, чтобы обеспечить все необходимые инвестиции для развития", - подтвердил Осиновский, добавив, что многие продукты компании могут считаться продуктами мирового класса в своем классе.

Купившая активы Dzintars компания SIA Ritrem входит в группу Skinest через свою материнскую компанию - Даугавпилсский завод по ремонту локомотивов.

Skinest Group - промышленный концерн, объединяющий более 50 компаний в 15 странах мира. Концерн инвестировал в Латвию более 40 миллионов евро и обеспечивает в этой стране работой свыше 800 человек.