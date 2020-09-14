Особенный рейд ⟩ Полицейские хотели проверить женщину на трезвость, а она стала рожать

В пятницу на юге Эстонии полиция проверяла водителей на трезвость. В полночь на окраине Выру была остановлена машина, за рулем которой находилась храбрая женщина — гражданка, у которой начались схватки, спешила в больницу рожать. Выражение ее лица и пронзительный голос недвусмысленно намекали на то, что все случится очень скоро.