Пн, 14.09.2020
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Алексей Бляхин
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  • Полицейские хотели проверить женщину на трезвость, а она стала рожать

Особенный рейд ⟩ Полицейские хотели проверить женщину на трезвость, а она стала рожать

Беременная женщина за рулем.

ФОТО: Dusan Petkovic/Shutterstock

В пятницу на юге Эстонии полиция проверяла водителей на трезвость. В полночь на окраине Выру была остановлена машина, за рулем которой находилась храбрая женщина — гражданка, у которой начались схватки, спешила в больницу рожать. Выражение ее лица и пронзительный голос недвусмысленно намекали на то, что все случится очень скоро.

Двое полицейских завершили работу, чтобы доставить роженицу в больницу. Один помог ей расположиться на заднем сидении, а сам сел за руль ее автомобиля. Второй сотрудник полиции включил сирену и эскортировал беременную в больницу, где ее передали в руки медиков.

Лыунаская префектура, рассказавшая в социальных сетях об этом случае, надеется, что с матерью и ребенком все хорошо и желает им всего самого доброго.

Историк Игорь Копытин сообщил в Facebook, что речь идет о его семье и так родилась его дочь.

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