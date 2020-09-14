За потасовку во время матча Неймару грозит длительная дисквалификация

В концовке встречи в Париже произошла потасовка между футболистами, в результате которой несколько игроков получили красные карточки, в том числе и Неймар, ударивший по затылку испанца Альваро Гонсалеса. После игры бразилец обвинял соперников в расизме, передает NEWSru.com.

Позднее 28-летний Неймар написал в своем Twitter, что жалеет о том, что не ударил Гонсалеса в лицо, а также призвал найти видеофрагменты, на которых может быть установлено проявление расизма со стороны Гонсалеса, и наказать его.