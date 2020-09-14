"Шарите": Алексей Навальный идет на поправку

Алексей Навальный "полностью отключен от аппарата искусственной вентиляции легких, его состояние становится все более мобильным, и он уже может вставать с постели", об этом в понедельник, 14 сентября, сообщают врачи берлинской клиники "Шарите".
Алексею Навальному стало плохо на борту самолета по пути из Томска в Москву 20 августа. Лайнер экстренно приземлился в Омске, где Навального госпитализировали. 22 августа по желанию родственников его доставили для лечения в клинику "Шарите" в Берлине. Политик находился в искусственной коме 19 дней. Как установила лаборатория бундесвера, Навальный был отравлен нервно-паралитическим ядом "Новичок" нового типа. 14 сентября к таким же выводам пришли эксперты из Франции и Швеции, пишет Deutsche Welle.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в начале сентября потребовала от российских властей расследовать отравление оппозиционного политика. К этому требованию присоединились многие европейские страны и ЕС, однако Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль "не склонен воспринимать никакие обвинения".