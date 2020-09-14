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Британцы путаются из-за "правила шести", мир ставит рекорды заражаемости коронавирусом, а в гонконгские бухты вернулись розовые дельфины. Главное о коронавирусе в мире.

В воскресенье был зафиксирован рекордный суточный прирост числа заражений в мире, сообщают во Всемирной организации здравоохранения. За один день коронавирусом заразились около 308 тыс. человек.

Значительно выросло и число смертельных исходов заболевания - в воскресенье зарегистрировано более 5500 смертей, сообщили в ВОЗ.

Быстрее всего заражаемость растет в странах, которые уже в лидерах по числу заболевших - Индии (94372 случая за минувшие сутки), США (45523) и Бразилии (43718).

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Ситуация вряд ли улучшится в ближайшем будущем. Директор ВОЗ по Европе Ганс Клюге в беседе с агентством Франс пресс в понедельник заявил, что в Европе в октябре и ноябре вырастет доля смертельных исходов среди заболевших.

"Станет сложнее, [...] в октябре и ноябре мы увидим высокую смертность", - цитирует его слова агентство.

Рост заражаемости отмечается в Европе - тут его возглавляют Испания и Франция. В других частях света ситуация ненамного лучше.

Британия: "правило шести" и невидимые врачи

В Англии вступает в силу правило, в соответствии с которым людям запрещается собираться компанией больше шестерых человек. Чиновники и представители полиции утром в очередной раз напомнили, что все, кто его нарушают, могут быть оштрафованы.

Ограничение касается только общения с целью социализации, как в помещениях, так и на улице. Это значит, что работа офисов не пострадает.

При этом в нескольких районах Англии действуют как более жесткие, так и более мягкие правила, установленные властями городского или районного уровня.

Председатель Совета шефов полиции Мартин Хьюитт в беседе с Би-би-си признал, что правила могут "казаться публике запутанными", добавив, что полиции сложно применять новые нормы.

Штраф за первое нарушение "правила шести" - всего сто фунтов, но за каждое повторное нарушение он будет удваиваться вплоть до 3200 фунтов.

Полиция пока старается объяснить людям правила и не штрафовать всех нарушающих, отметил Хьюитт. "Мы выписываем штрафы, только если люди отказываются повиноваться", - добавил он.

Правила действительно приводят к путанице. Мать четырех детей Элисон Кир из Стаффордшира рассказала Би-би-си, что теперь не может ни с кем встречаться или принимать гостей. Она отмечает, что запрет на фоне того, что ее детям можно ходить в школу, кажется ей "немного глупым".

Между тем в лондонский Уэст-Энд уже в ноябре вернутся мюзиклы. С 12 ноября в театре "Аполло" снова будут представлять мюзикл "Все говорят о Джейми", а с 14-го в театре "Лирик" начнется спектакль "Шесть" о шести женах короля Генриха VIII.

Впрочем, возможно ситуация с коронавирусом в Британии в ближайшие месяцы улучшится. Власти заявили, что в ближайшие недели попробуют давать заболевшим синтетические антитела, произведенные американской компанией Regeneron. Они действуют так же, как естественные антитела и могут помочь снизить процент смертности от Covid-19.

В выходные в британской медицине разыгрался скандал - из-за того, что врачи предпочитают принимать пациентов по телефону или по видео, клиенты Национальной системы здравоохранения написали петицию, в которой требовали очных встреч с медиками. За последние несколько месяцев, с марта по июль, британские врачи дистанционно провели около 102 млн осмотров.

В понедельник ассоциация медиков отреагировала на упрек, заявив, что считает заявление о том, что врачи не делают свою работу так, как должны, "оскорбительным".

Мир: австралийский министр под охраной и дельфины в Гонконге

Глава департамента здравоохранения австралийского Квинсленда Джанетт Янг помещена под охрану полиции из-за угроз убийства. Она говорит, что теперь чувствует себя в большей безопасности.

Угрозы, вероятно, были связаны с решением штата закрыть границы с соседними провинциями из-за пандемии. На практике это выливается в то, что людям, которые приезжают в штат, например, на похороны родственников, приходится платить специальную надбавку в отелях. Недавно четверо детей умиравшего в Брисбене отца вынуждены были дополнительно заплатить за постой в отеле девять тысяч фунтов.

"У нас глобальная пандемия, и мы должны принимать меры, чтобы защитить наши сообщества, особенно наиболее уязвимых их членов", - прокомментировали этот случай в департаменте здравоохранения Квинсленда.

белый дельфин Reuters

В гавань Гонконга вернулись дельфины, причем не обычные, а белые.

Речь идет о неуловимом китайском речном дельфине, также известном как розовый дельфин. За последние месяцы их количество в гонконгских бухтах выросло, благодаря тому, что теперь там ходит не так много паромов.