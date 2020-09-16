Предприниматель: цены на квартиры не упадут, пока зарплаты не снизятся

Несмотря на негативные оценки экономических перспектив, я вижу много новых строительных площадок. Некоторые стройки открываются прямо сейчас, а это верный признак положительных изменений.

– Одновременно мы видим, что на рынке недвижимости крупные компании-застройщики обращаются за помощью к государству, чтобы довести начатые проекты до конца. Не могут свести концы с концами?

– Тут очень много спекуляций. Некоторые подрядчики и застройщики пишут ходатайства о государственной помощи, но при этом те же самые владельцы недвижимости не снижают свои требования и цены на аренду.

С одной стороны, удобно выглядеть несчастным и просить о поддержке, получать каникулы по выплате кредитов в банках и другие преференции, а, с другой стороны, – закручивать гайки и повышать требования по аренде.

– Каковы ваши прогнозы на ближайшее будущее?

– На мой взгляд, ситуация на рынке недвижимости не ухудшилась, темпы продаж не снизились, и сейчас даже стали выше. Конечно, есть такие проекты, находящиеся в финальной части, где продажи идут достаточно вяло. Как правило, остаются непроданными самые дорогие квартиры. В этом сегменте клиенты так или иначе наиболее придирчивы. У них есть деньги, поэтому они могут позволить себе выбирать.

Полагаю, что будет повышаться спрос на более просторные квартиры.

Людям нужно больше пространства в ситуации, когда многие вынуждены работать в домашнем офисе. Лишняя комната не помешает. Думаю, что сейчас клиенты будут выбирать скорее трешки, чем двушки.

Могу констатировать, что спрос на трехкомнатные квартиры уже существенно вырос. Их предпочитают даже одинокие люди, которые говорят, что двух комнат им будет мало. Там есть возможность сделать, например, отдельный кабинет. Наверное, это очень правильная опция в наши дни. Однако, предпочтения могут быть самые неожиданные. У нас есть покупатель, который попросил убрать гостевой туалет и сделать вместо него хранилище для галстуков. У этого человека свое представление об эстетике.

Многие люди сейчас делают покупку квартир с учетом района, инфраструктурных моментов. Например, район Пирита продолжает активно застраиваться, но бутылочное горлышко на дороге никто не отменял.

Как бы ни облагораживали и не расширяли проезжую часть у Русалки, полумерами проблему пробок не решить. Финны бы на месте эстонцев уже давно насыпали бы там дамбу или построили туннель.

Кроме того, продолжится смещение рынка недвижимости в направлении частного сектора.

Спрос на загородные дома продолжит расти. Люди хотят дышать свежим воздухом и стараются вырваться из замкнутого пространства квартир.

Что касается студий и прочих жилых площадей в маленьком формате, то предпочтения будут отдаваться тем вариантам дизайна, которые создадут ощущение расширенного пространства, в котором легче дышится.

– А как себя будут вести цены на квартиры?