По новому постановлению сменить пол станет значительно проще

Нынешнее постановление, регулирующее смену пола, действующее более 20 лет, описывает двухэтапный процесс: человек должен сначала получить согласие экспертной комиссии, созванной Министерством социальных дел, и только после этого он может начать гормональную терапию и необходимые операции. Спустя два года та же комиссия может дать согласие на изменение пола в регистре народонаселения.

В июне этого года был обнародован проект нового постановления. Советник отдела народного здоровья Министерства социальных дел Лийза Кеса объясняет, что необходимость в новом постановлении в значительной степени носит технический характер. «Когда у нас будет новый закон о народном здравохранении, старый закон вместе с этим постановлением потеряет силу. Нам пока не удалось начать очень широкие дискуссии на эту тему», - сказала Кеса.

Однако есть некоторые важные отличия: медицинское изменение пола больше не регулируется постановлением; для юридической смены пола комиссия должна будет собираться не дважды, а один раз.

В пояснительной записке к новому проекту Закона о народном здравоохранении говорится, что медицинские процедуры, такие как гормональная терапия или хирургические процедуры, в достаточной степени регулируются Законом об обязательственном праве: в главе этого закона излагаются общие правила заключения договора об оказании медицинской помощи.

Глава созванной при Министерстве социальных дел экспертной комиссии Имре Раммуль говорит, что в любом случае следует избегать ситуаций, когда человек может начать медицинские процедуры без тщательного обдумывания.

В проекте нового постановления сохранится обязанность расследовать, вызвано ли намерение изменить пол психиатрической проблемой.

Имре Раммуль отмечает, что у людей может возникаьт желание сменить пол по чисто практическим причинам, например, чтобы избежать военной службы.