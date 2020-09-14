Банк Финляндии: экономический спад будет слабее ожидаемого, но восстановление экономики займет много времени

Банк Финляндии прогнозирует сокращение экономики на 4,7 процента в этом году и рост на 2,7 процента в следующем году.

В долгосрочной перспективе уровень занятости снизится, согласно прогнозам, в 2022 году он составит 71%.

В июне Банк Финляндии прогнозировал, что в текущем году экономика сократится на семь процентов и вырастет на три процента в течение следующих двух лет.

Согласно банку, неопределенность, вызванная пандемией, будет по-прежнему влиять на мировую экономику, что снизит частное потребление и инвестиции в бизнес. По этой же причине перспективы внешней торговли остаются слабыми.

Исследовательский институт финской экономики Etla тоже опубликовал свой экономический прогноз. Согласно Etla, ВВП Финляндии сократится в этом году на 4,5 процента.

В Etla считают, что удар по экономике Финляндии в этом году будет более умеренным, нежели по остальным странам еврозоны.