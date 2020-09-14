Пн, 14.09.2020
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Андрей Канте
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  • Банк Финляндии: экономический спад будет слабее ожидаемого, но восстановление экономики займет много времени

Банк Финляндии: экономический спад будет слабее ожидаемого, но восстановление экономики займет много времени

Soome lipp. Foto on illustratiivne.

ФОТО: Shutterstock

По оценке Банка Финляндии, экономический спад в стране будет менее сильным, чем ожидалось, однако восстановление экономики займет много времени. Об этом сообщает YLE.

Банк Финляндии прогнозирует сокращение экономики на 4,7 процента в этом году и рост на 2,7 процента в следующем году.

В долгосрочной перспективе уровень занятости снизится, согласно прогнозам, в 2022 году он составит 71%.

В июне Банк Финляндии прогнозировал, что в текущем году экономика сократится на семь процентов и вырастет на три процента в течение следующих двух лет.

Согласно банку, неопределенность, вызванная пандемией, будет по-прежнему влиять на мировую экономику, что снизит частное потребление и инвестиции в бизнес. По этой же причине перспективы внешней торговли остаются слабыми.

Исследовательский институт финской экономики Etla тоже опубликовал свой экономический прогноз. Согласно Etla, ВВП Финляндии сократится в этом году на 4,5 процента.

В Etla считают, что удар по экономике Финляндии в этом году будет более умеренным, нежели по остальным странам еврозоны.

В следующем году институт прогнозирует экономический рост в 3,2 процента, прежде всего за счёт восстановления уровня частного потребления. Etla прогнозирует, что экспорт также восстановится более чем на пять процентов после резкого спада в этом году.

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