Банк Финляндии: экономический спад будет слабее ожидаемого, но восстановление экономики займет много времени

По оценке Банка Финляндии, экономический спад в стране будет менее сильным, чем ожидалось, однако восстановление экономики займет много времени. Об этом сообщает YLE.
Банк Финляндии прогнозирует сокращение экономики на 4,7 процента в этом году и рост на 2,7 процента в следующем году.
В долгосрочной перспективе уровень занятости снизится, согласно прогнозам, в 2022 году он составит 71%.
В июне Банк Финляндии прогнозировал, что в текущем году экономика сократится на семь процентов и вырастет на три процента в течение следующих двух лет.
Согласно банку, неопределенность, вызванная пандемией, будет по-прежнему влиять на мировую экономику, что снизит частное потребление и инвестиции в бизнес. По этой же причине перспективы внешней торговли остаются слабыми.
Исследовательский институт финской экономики Etla тоже опубликовал свой экономический прогноз. Согласно Etla, ВВП Финляндии сократится в этом году на 4,5 процента.
В Etla считают, что удар по экономике Финляндии в этом году будет более умеренным, нежели по остальным странам еврозоны.
В следующем году институт прогнозирует экономический рост в 3,2 процента, прежде всего за счёт восстановления уровня частного потребления. Etla прогнозирует, что экспорт также восстановится более чем на пять процентов после резкого спада в этом году.