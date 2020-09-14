Видео ⟩ Кинго вышла из зала во время речи президента: "Не считаю правильным поддерживать подобное преступление"

«У меня была очень конкретная причина. Учитывая последние события, когда президент одобрила этого человека, Микка Пярнитса. Я интерпретирую это как поддержку насилия», - сказал Керт Кинго. «Микк Пярнитс подвергал меня словесному насилию, и я не считаю правильным поддерживать подобное преступление или человека, совершившего преступление», - добавил он.

Кинго не смогла ответить, почему другие члены партии также ушли со вступительного заседания.

Кинго не стала комментировать речь президента, так как в то время она отсутствовала в зале и не знает ее содержания. «Я посмотрю, найду ли я время для этого», - ответила Кинго на вопрос, прочтет ли она речь президента позже.

Как писал ранее Postimees, во время речи президента из зала вышли депутаты EKRE - Урмас Рейтельманн, Керт Кинго, Яак Валге и Уно Каспейт.