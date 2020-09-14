Видео ⟩ Кинго вышла из зала во время речи президента: "Не считаю правильным поддерживать подобное преступление"

Керт Кинго, член фракции EKRE, покинувшая зал во время речи президента на вступительном заседании Рийгикогу, не посчитала правильным слушать президента, поскольку глава государства поддержала Микка Пярнитса среди лауреатов премии за предотвращение насилия, пишет Postimees.
«У меня была очень конкретная причина. Учитывая последние события, когда президент одобрила этого человека, Микка Пярнитса. Я интерпретирую это как поддержку насилия», - сказал Керт Кинго. «Микк Пярнитс подвергал меня словесному насилию, и я не считаю правильным поддерживать подобное преступление или человека, совершившего преступление», - добавил он.
Кинго не смогла ответить, почему другие члены партии также ушли со вступительного заседания.
Кинго не стала комментировать речь президента, так как в то время она отсутствовала в зале и не знает ее содержания. «Я посмотрю, найду ли я время для этого», - ответила Кинго на вопрос, прочтет ли она речь президента позже.
Как писал ранее Postimees, во время речи президента из зала вышли депутаты EKRE - Урмас Рейтельманн, Керт Кинго, Яак Валге и Уно Каспейт.