Таллинн отменяет фестиваль света

«Фестиваль света – долгожданное и популярное ежегодное мероприятие, в прошлом году в нем приняло участие около 20 000 зрителей, - сказал вице-мэр Калле Кландорф. – К сожалению, в случае такого скопления людей мы не можем обеспечить безопасной дистанции как при прогулке в парке, так и при поездке общественным транспортом из Кадриорга домой».

По словам вице-мэра, немыслимо, чтобы городские работники начали проводить проверку здоровья или измерять температуру находящимся на улице людям.

«К сожалению, мы не можем гарантировать то, что насладиться игрой света в парк придут исключительно здоровые люди, – продолжил Калле Кландорф. – Поэтому с тяжелым сердцем решили отменить одно из важнейших событий Кадриорга, но надеемся, что в следующем году коронавирус стихнет и мы все же сумеем показать горожанам запланированную красоту».

Горуправа в данный момент не отменила все организованные Таллинном публичные мероприятия, но оценивает их проведение или отмену на основе возможности обеспечения безопасной дистанции между людьми и «бесконтактности» мероприятия, а также того, на сколько его проведение повышает количество пассажиров в общественном транспорте.