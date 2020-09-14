Лавров обвинил Запад в высокомерии и предупредил о печальных последствиях

"Западные партнеры на нас посматривают с высокомерием <…> они смеют сомневаться в профессионализме наших врачей, следователей. Это позиция, которая, к сожалению, начинает напоминать другие времена", - заявил Лавров и добавил, что "высокомерие и чувство собственной непогрешимости уже наблюдались в Европе и приводили к очень печальным последствиям".

По утверждению главы российского МИДа, ситуация с Навальным - лишь повод для западных стран ввести новые санкции против РФ.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали. 22 августа по желанию родственников Навального его доставили для лечения в Германию, в берлинскую клинику "Шарите".

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт 2 сентября, а затем и канцлер ФРГ Ангела Меркель сделали заявления о том, что Алексей Навальный был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". "Специальная лаборатория бундесвера представила результат, который не подлежит сомнению: Алексей Навальный стал жертвой покушения с применением химического нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", - указала Меркель. 14 сентября стало известно, что к таким же выводам пришли лаборатории во Франции и Швеции, куда обратилась немецкая сторона для проверки своих результатов.