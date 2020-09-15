Дмитрий Егоров: нельзя платить зарплаты за то, что люди не работают
- Оплачивать больничный могли бы со второго дня
- Будущее зависит от книги заказов нашей промышленности
- Нужны ваучеры на услуги местных гостиниц и общепита
- Никто не знает, что принесет осень. Не стоит паниковать!
Готова ли Эстония к следующему кризису? Как его пережить? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире бывший вице-канцлер Министерства финансов по налоговой политике Дмитрий Егоров, приступивший на этой неделе к работе в МВФ.
Выдержки из беседы:
– Насколько эффективно и оперативно государство реагирует на вызовы последнего полугодия?
– Эпидемиологическая обстановка – важнее любых экономических прогнозов. Государство реагировало по мере возможности в той ситуации, когда никто не знал, что происходит.
Нет сомнений в том, что компенсация зарплат со стороны Кассы страхования от безработицы была наиболее эффективной мерой по предотвращению более широкого кризиса в экономике.
– Эксперимент с компенсацией зарплат больше не продолжится?
– Мы не знаем, как будет развиваться ситуация. На данный момент нет желания продолжать применять данную меру в прежнем объеме. Эта мера была временной, чтобы не допустить серьезных изменений в структуре экономики.
Невозможно платить зарплаты за счет налоговых поступлений или кредитов на долгосрочной основе. По сути, это означало бы, что зарплаты платят за то, что люди не работают.
– Удалось ли нам избежать серьезных изменений в структуре экономики?
– В разных секторах ситуация сложилась по-разному. В какой-то момент стало очевидно, что туризм, проживание и общепит будут находиться под очень сильным ударом. Промышленность в разгар кризиса держалась только за счет предыдущих заказов.
Как будет развиваться ситуация осенью, никто не знает. Всё зависит от книги заказов нашей промышленности.
Если промышленность остановится, то изменения в структуре экономики будут иметь долгосрочные последствия. При этом не соглашусь с мнением тех, кто считает, что туризм можно забыть, так как ему уже не помочь. Да, за счет государства его долго поддерживать невозможно, но не стоит полностью пускать дела на самотек.
– А что здесь можно изменить, если МИД постоянно рекомендует не приезжать никому в Эстонию и не покидать страну?
– Есть внутренний спрос.
Можно обратить внимание на используемую в южноевропейских странах схему, когда раздавались ваучеры для внутреннего потребления, чтобы местные жители могли воспользоваться услугами местных гостиниц и общепита.
Похожую схему применяли и в Великобритании.
– Начнут ли у нас раздавать такие ваучеры?
– Эта тема уже обсуждалась. Думаю, что она еще будет стоять на повестке дня. Не хотелось бы, чтобы в Эстонии от этой идеи отказались без должного анализа.
– Мы готовы к следующему кризису? Как его пережить?
– Никто не знает, какой будет ситуация. Надо сохранять позитивный настрой.
Разные прогнозы сводятся к тому, что экономический рост в следующем году будет, причем достаточно сильным. Без учета инфляции уровень экономики будущего года может превысить показатели прошлого года.
– Нужно ли что-то изменить в налоговой политике, чтобы легче было преодолеть последствия кризиса?
– Самые нужные меры были приняты оперативно – в разгар кризиса. Это отмена процента по налоговой задолженности. В более длительном периоде важно собирать налоги, чтобы оказывать поддержку и тратить деньги на те виды деятельности, которые принесут нам пользу в перспективе: на переобучение, инвестиции в жилой фонд и фонд общественных зданий с целью энергосбережения и так далее.
– Что вы считаете провалом в антикризисных мерах, принятых за последние полгода?
– Мне кажется, что мало внимания обращали на мелкие и средние предприятия. Мы анализировали меры, принятые в других государствах. Например, в Германии делали сильный упор именно на мелкое предпринимательство. Что-то подобное можно было сделать и в Эстонии. У мелкого бизнеса ограничен доступ к рынку капитала, поскольку банкам накладно и затратно по времени заниматься большим количеством мелких предприятий.
Мелкому бизнесу можно было бы предложить долгосрочные кредиты под низкий процент под личную гарантию владельца предприятия с возможностью платежного отпуска и с учетом объема уплаченных ранее налогов.
– Стоит ли правительству затянуть пояса и урезать расходы бюджета? Или, наоборот, нужно больше тратить?
– Сейчас апробируется совершенно другая модель по сравнению с прошлым финансовым кризисом. Это чистой воды кейнсианство.
Со стороны государства расходы уменьшаться не будут, чтобы избежать удара по спросу и экономике в целом. Вопрос только в том, насколько долго мы сможем поддерживать искусственно спрос со стороны государства.
– Прогнозируется, что осень будет ужасной. Самое трудное – пик экономических проблем еще впереди?
– Не стоит паниковать! И в государственном, и в частном секторе прогнозы на будущий год достаточно оптимистичны. Например, в сфере IT мы видим даже некое повышение зарплат и нехватку рабочей силы. В сфере туризма ситуация, конечно, достаточно плачевна.
Каждый должен сейчас волноваться не столько об экономике, сколько о собственном здоровье. Лежа на больничной койке под аппаратом ИВЛ, будет поздно беспокоиться о здоровье.
– Нужно ли решать вопрос об оплате больничного с первого дня?
– Этот вопрос еще не снимали с повестки дня. Если работодатель сам решает оплачивать первые дни больничного, то эти выплаты не облагаются социальным налогом. Что касается общей оплаты с первого дня, тут пока неизвестно.
Считаю, что государство могло бы оплачивать людям больничный как минимум со второго дня.
– Чего ждать будущим сокращенным? На какую поддержку они могут рассчитывать?
– У нас очень хорошая система страхования от безработицы. В кассе есть и будут деньги, никто без поддержки не останется. К тому же официальные безработные теперь могут подрабатывать, не теряя пособий.
– Каковы прогнозы по части зарплат? Продолжится ли рост?
– Зарплаты в среднем не сократились. Например, в сфере инфотехнологий они возросли, а в сфере туризма и общепита сократились.
– Что вы считаете самым большим успехом и провалом в налоговой политике Эстонии за минувшие 6 лет, пока вы были вице-канцлером Минфина?
– Позитивных моментов достаточно много. Я рад, что произошло снижение налогового бремени для низких и средних зарплат. Технически этот вопрос мог быть решен и по-другому, чтобы сохранить привлекательность простоты нашей налоговой системы. Если бы был введен единый для всех необлагаемый налогом минимум в 500 евро, то можно было бы повысить ставку подоходного налога. С таким предложением выходила Свободная партия.
К числу достижений можно отнести то, что в Эстонии упорядочили налогообложение автомобилей работодателей. Поступления в госбюджет увеличились, стало меньше отклонений от нормы использования служебных автомобилей.
Наведение порядка на рынке топлива – это тоже важный шаг, поскольку ранее там была порой даже криминальная ситуация.
Предпринимательский счет – этим опытом мы тоже можем гордиться.
– А что касается провалов?
– Наверное, хорошим уроком для Эстонии стало то, что на примере акцизов подтвердилась известная истина: с налогами не играют!
Ситуация с акцизами на алкоголь имела большое негативное влияние. Производство алкоголя – это легальный бизнес, и производители алкоголя вправе надеяться на предсказуемость правил игры.
Подробности в повторе!
- Насколько эффективно и оперативно государство реагирует на вызовы последнего полугодия?
- Нужно ли что-то изменить в налоговой политике, чтобы легче было преодолеть последствия кризиса?
- Что можно считать главным провалом и успехом в антикризисных мерах?
- Стоит ли правительству затянуть пояса и урезать расходы бюджета?
- Чего ждать будущим сокращенным?
- Когда можно рассчитывать на восстановление экономики?
- Насколько вероятно, что Европа придет к единой налоговой политике?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja