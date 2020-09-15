Дмитрий Егоров: нельзя платить зарплаты за то, что люди не работают

– Что вы считаете провалом в антикризисных мерах, принятых за последние полгода?

– Мне кажется, что мало внимания обращали на мелкие и средние предприятия. Мы анализировали меры, принятые в других государствах. Например, в Германии делали сильный упор именно на мелкое предпринимательство. Что-то подобное можно было сделать и в Эстонии. У мелкого бизнеса ограничен доступ к рынку капитала, поскольку банкам накладно и затратно по времени заниматься большим количеством мелких предприятий.

Мелкому бизнесу можно было бы предложить долгосрочные кредиты под низкий процент под личную гарантию владельца предприятия с возможностью платежного отпуска и с учетом объема уплаченных ранее налогов.

– Стоит ли правительству затянуть пояса и урезать расходы бюджета? Или, наоборот, нужно больше тратить?

– Сейчас апробируется совершенно другая модель по сравнению с прошлым финансовым кризисом. Это чистой воды кейнсианство.

Со стороны государства расходы уменьшаться не будут, чтобы избежать удара по спросу и экономике в целом. Вопрос только в том, насколько долго мы сможем поддерживать искусственно спрос со стороны государства.

– Прогнозируется, что осень будет ужасной. Самое трудное – пик экономических проблем еще впереди?

– Не стоит паниковать! И в государственном, и в частном секторе прогнозы на будущий год достаточно оптимистичны. Например, в сфере IT мы видим даже некое повышение зарплат и нехватку рабочей силы. В сфере туризма ситуация, конечно, достаточно плачевна.

Каждый должен сейчас волноваться не столько об экономике, сколько о собственном здоровье. Лежа на больничной койке под аппаратом ИВЛ, будет поздно беспокоиться о здоровье.

– Нужно ли решать вопрос об оплате больничного с первого дня?

– Этот вопрос еще не снимали с повестки дня. Если работодатель сам решает оплачивать первые дни больничного, то эти выплаты не облагаются социальным налогом. Что касается общей оплаты с первого дня, тут пока неизвестно.

Считаю, что государство могло бы оплачивать людям больничный как минимум со второго дня.

– Чего ждать будущим сокращенным? На какую поддержку они могут рассчитывать?

– У нас очень хорошая система страхования от безработицы. В кассе есть и будут деньги, никто без поддержки не останется. К тому же официальные безработные теперь могут подрабатывать, не теряя пособий.

– Каковы прогнозы по части зарплат? Продолжится ли рост?

– Зарплаты в среднем не сократились. Например, в сфере инфотехнологий они возросли, а в сфере туризма и общепита сократились.

– Что вы считаете самым большим успехом и провалом в налоговой политике Эстонии за минувшие 6 лет, пока вы были вице-канцлером Минфина?

– Позитивных моментов достаточно много. Я рад, что произошло снижение налогового бремени для низких и средних зарплат. Технически этот вопрос мог быть решен и по-другому, чтобы сохранить привлекательность простоты нашей налоговой системы. Если бы был введен единый для всех необлагаемый налогом минимум в 500 евро, то можно было бы повысить ставку подоходного налога. С таким предложением выходила Свободная партия.

К числу достижений можно отнести то, что в Эстонии упорядочили налогообложение автомобилей работодателей. Поступления в госбюджет увеличились, стало меньше отклонений от нормы использования служебных автомобилей.

Наведение порядка на рынке топлива – это тоже важный шаг, поскольку ранее там была порой даже криминальная ситуация.

Предпринимательский счет – этим опытом мы тоже можем гордиться.

– А что касается провалов?

– Наверное, хорошим уроком для Эстонии стало то, что на примере акцизов подтвердилась известная истина: с налогами не играют!

Ситуация с акцизами на алкоголь имела большое негативное влияние. Производство алкоголя – это легальный бизнес, и производители алкоголя вправе надеяться на предсказуемость правил игры.

Подробности в повторе!

Студия Postimees: как пережить следующий кризис? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Насколько эффективно и оперативно государство реагирует на вызовы последнего полугодия?

Нужно ли что-то изменить в налоговой политике, чтобы легче было преодолеть последствия кризиса?

Что можно считать главным провалом и успехом в антикризисных мерах?

Стоит ли правительству затянуть пояса и урезать расходы бюджета?

Чего ждать будущим сокращенным?

Когда можно рассчитывать на восстановление экономики?

Насколько вероятно, что Европа придет к единой налоговой политике?