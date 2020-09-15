Студия Postimees: как пережить следующий кризис?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире бывший вице-канцлер Министерства финансов по налоговой политике Дмитрий Егоров, приступивший на этой неделе к работе в МВФ.
Смотрите интервью в 14:30!
- Насколько эффективно и оперативно государство реагирует на вызовы последнего полугодия?
- Мы готовы к следующему кризису? Как его пережить?
- Нужно ли что-то изменить в налоговой политике, чтобы легче было преодолеть последствия кризиса?
- Что можно считать главным провалом и успехом в антикризисных мерах?
- Стоит ли правительству затянуть пояса и урезать расходы бюджета?
- Чего ждать будущим сокращенным?
- Когда можно рассчитывать на восстановление экономики?
- Насколько вероятно, что Европа придет к единой налоговой политике? Выгодно ли это будет жителям Эстонии?