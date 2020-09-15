Вт, 15.09.2020
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Петер Зашев

Студия Postimees: как пережить следующий кризис?
14:30

Представитель МВФ, бывший вице-канцлер Министерства финансов Дмитрий Егоров.

ФОТО: Erik Prozes

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире бывший вице-канцлер Министерства финансов по налоговой политике Дмитрий Егоров, приступивший на этой неделе к работе в МВФ.  

Смотрите интервью в 14:30!

  • Насколько эффективно и оперативно государство реагирует на вызовы последнего полугодия?
  • Мы готовы к следующему кризису? Как его пережить?
  • Нужно ли что-то изменить в налоговой политике, чтобы легче было преодолеть последствия кризиса?
  • Что можно считать главным провалом и успехом в антикризисных мерах?
  • Стоит ли правительству затянуть пояса и урезать расходы бюджета?
  • Чего ждать будущим сокращенным?
  • Когда можно рассчитывать на восстановление экономики?
  • Насколько вероятно, что Европа придет к единой налоговой политике? Выгодно ли это будет жителям Эстонии?

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