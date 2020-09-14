Союз турфирм советует покупать рейсы только у эстонских предприятий

Об этом BNS передала пресс-служба союза, напомнив, что в понедельник департамент защиты потребителей и технического надзора (TTJA), сообщил, что на сегодняшний день зарегистрирован ряд жалоб на качество услуг туристических фирм, посредством веб-платформ предлагающих услуги бронирования. В первую очередь проблемы были связаны с возвратом стоимости аннулированных в период коронакризиса авиабилетов, а также некачественным последующим обслуживанием.

В связи с этим ETFL во избежание повторения подобных проблем рекомендует покупать авиабилеты, турпакеты и прочие туристические услуги только у зарегистрированных в Эстонии предприятий.

«Положения эстонского законодательства распространяются только на зарегистрированные в Эстонии предприятия. Всю информацию о продавце турпоездки можно проверить в регистре экономической деятельности, не будет также лишним заглянуть в черный список турфирм, размещенный на домашней странице департамента защиты потребителей», - пояснила генеральный секретарь союза Марианн Лугус.

По ее словам, путешествующие по билетам или пакетам турфирмы, купленные на посреднической платформе, зарегистрированной в какой-нибудь зарубежной стране, в случае отмены полета или других изменений, могут столкнуться с тем, что у зарубежной фирмы нет ни малейшего интереса решать проблемы своего клиента. «Его могут бросить в беде, поскольку права клиента в таком случае не защищены эстонскими законами», - сказала Лугус.