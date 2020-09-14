Правительство намерено сократить штат чиновников

За последние пару лет в Эстонии вновь выросло число чиновников. Правительство намерено сделать ряд структурных изменений в нескольких департаментах, чтобы сократить общее число чиновников, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
Преимущественно рост госслужащих обусловлен за счет увеличения штата полицейских и военных.
"Мы решили в этом году начать консолидировать учреждения и департаменты в четырех министерствах. Это даст эффект в следующем году, в итоге будет сокращено 350 человек, но при этом качество работ, которую они выполняли, и оказываемых услуг не ухудшатся, а наоборот улучшатся", - рассказал министр госуправления Яак Ааб.