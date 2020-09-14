Пн, 14.09.2020
Неэстонцы – не слизни. Мы такие же люди, такие же местные жители, такие же налогоплательщики, как те, кто родился «с хорошим стартовым пакетом». Яна Тоом
Яна Тоом

Правительство намерено сократить штат чиновников

Министр госуправления Яак Ааб.

ФОТО: Tairo Lutter

За последние пару лет в Эстонии вновь выросло число чиновников. Правительство намерено сделать ряд структурных изменений в нескольких департаментах, чтобы сократить общее число чиновников, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Преимущественно рост госслужащих обусловлен за счет увеличения штата полицейских и военных. 

"Мы решили в этом году начать консолидировать учреждения и департаменты в четырех министерствах. Это даст эффект в следующем году, в итоге будет сокращено 350 человек, но при этом качество работ, которую они выполняли, и оказываемых услуг не ухудшатся, а наоборот улучшатся", - рассказал министр госуправления Яак Ааб.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back