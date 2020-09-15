Фермеры оценили потери по клубнике в 60-70% урожая

Министерство сельской жизни пока не разработало соответствующую методику расчета, но обещает проанализировать ситуацию совместно с фермерами на следующей неделе.

Министр сельской жизни Арво Аллер летом заявил, что сначала необходимо выяснить, чем были вызваны понесенные клубничными фермерами убытки: ограничениями на ввоз иностранной рабочей силы или погодными условиями.

В Эстонии насчитывается около сотни сельхозпредприятий, занимающихся выращиванием клубники, а данные об убытках представили в министерстве 16 крупных ферм. По данным Департамента статистики, в прошлом году в Эстонии было собрано 1900 тонн клубники, и прогноз урожая на текущий год был очень хороший.