Владелец торговой сети: магазинные воры обнаглели, но полиция ничего не делает

Виснапуу сказал програме Kuuuurija, что ситуация полностью вышла из под контроля, потому что у воров есть чувство безнаказанности: им по большому счету ничего не грозит.

В его магазинах каждый месяц крадут товара на десятки тысяч евро.

"Такое вот у нас хорошее общество, где по сути никого особо не наказывают, и в итоге появились люди, которые крадут систематически, получают какой-нибудь административный штраф но это их не останавливает", - говорит предприниматель.

Кража малоценных вещей стоимостью до 200 евро считается проступком и наказывается денежным штрафом в размере до 1200 евро или арестом. Кража имущества стоимостью не менее 200 евро наказывается уже в уголовном порядке - за это назначается денежное наказание или до трех лет тюрьмы.

Магазинные кражи действуют Эйнару Виснапуу на нервы настолько, что он нанял на работу детективов, задача которых состоит исключительно в том, чтобы ловить воров. И это не 70-летние пенсионеры, которые стоят у дверей магазина - это молодые мускулистые богатыри, вполне способные догнать вора, задержать и скрутить его.

Летом в одном из магазинов А1000 произошла курьезная ситуация, когда две женщины средних лет, приехавшие на внедорожнике марки Mercedes украли дорогой джин и три пачки мармелада. Охрана магазина задержала жещин и вызвала полицию. В машине воров охранники заметили сумки с подкладкой из фольги - самодельное приспособление против охранных элементов. Полиция попросила женщин открыть машину, но те заявили, что только что потеряли ключи. И полиция уехала.

В фейсбуке, по словам Виснапуу, существует множество групп, в которых можно купить алкоголь в том числе вечером и ночью, когда алкогольные магазины закрыты. Именно на этот рынок уходит украденный магазинов товар.

Вейко Варес - один из нанятых Эйнаром Виснапуу детективов, которые ловят магазинных воров по всей Эстонии с марта этого года. Вейко, который много лет работал на канале ТВ3 в программе криминальных новостей, говорит что количество краж в нашей маленькой стране просто пугает.

По словам Вейко, магазинные воры ходят на дело с целыми списками, где в точности указано, какой товар и даже какой марки следует украсть.

По данным полиции, за последние годы в Эстонии совершается где-то 6500 краж в год, то есть примерно 20 в день.