Экс-полковник КГБ: Пятс не был предателем, он до последнего пытался спасти свой народ

Константин Пятс был главой государства, премьер-министром и президентом Эстонии до 21 июля 1940 года. Эстонцы хорошо знают о его деятельности до этого периода, о ней написано много книг. 30 июля 1940 года Пятс был арестован на своей ферме в Клоостриметса и отправлен с семьей в Россию, а именно в город Уфа.

Когда началась война между Советским Союзом и Германией, Пятса отправили в тюрьму. С 1943 года президента Пятса держали в психиатрической больнице - несмотря на то что его душевное здоровье было в полном порядке.

Книга Владимира Пооля «Заключенный № 12» важна тем, что до сих пор ничего не было известно о судьбе Пятса с момента его ареста.

Пооль, который работал в КГБ, получил доступ к засекреченным материалам дела Пятса в 1990-х годах, когда распался Советский Союз, и изъял из них некоторые бумаги, а теперь, 20 лет спустя, написал на их их основе книгу.

Материалы, оказавшиеся в распоряжении Пооля, взяты из засекреченного дела оперативного наблюдения, которое обычно уничтожается. Например, в нем содержатся данные слежки агентов за Пятсом и его семьей и даже то, что он ел и пил или о чем говорил с прохожими на улицах Уфы. Из книги Пооля выясняется, например, что почти все люди, с которыми Пятс контактировал после 30 июля 1940 года, были либо сотрудниками службы безопасности, либо агентами, размещенными рядом с ним.

Книга Пооля вызвала у эстонских историков очень противоречивые чувства - не столько из-за содержания, сколько вообще из-за того факта, что один кагебист осмелился написать о президенте.

В конце 80-х годов прошлого века дела лиц, осужденных при Сталине, начали пересматриваться. Однако, поскольку в то время в руководстве КГБ на улице Пагари было мало людей, которые говорили по-эстонски, заместителя председателя КГБ ЭССР Пооля назначили заниматься старыми делами государственных деятелей.

Коллеги Пооля признают, что полковник рисковал своей жизнью и карьерой. Сам Пооль говорит, что хотя дело было строго засекречено, прошло уже 80 лет. "Никому я боли этим не причиню и вреда не нанесу. Пусть народ прочитает", - сказал Пооль программе Kuuuurija.

Хотя в Эстонии многие считают, что Пятс был предателем, потому что в 1939 году позволил Советскому Союзу открыть свои военные базы в Эстонии, а в 1940 году согласился на оккупацию Эстонии советскими войсками без какого-либо сопротивления, Владимир Пооль уверен, что Пятс был большим патриотом Эстонии и, отказавшись от вооруженного сопротивления, таким образом спас свой народ, позволив ему избежать повторения судьбы Польши.

Хотя у Пятса была возможность сбежать за границу, он этого не сделал, сказав, что не оставит свои народ.

По мнению Пооля, очень жаль, что эстонцы не смогли воздать должное своему президенту.

В секретном деле КГБ Пооль также нашел поздравительную открытку для внука Константина Пятса Мати, которую ему в 1941 году прислали из Эстонии в Россию: Пятса увезли в Уфу с сыном и его семьей. Маленькому Мати тогда было всего восемь лет.

Пооль объясняет, что хотя это самое обучное поздравление с днем рождения от бабушки, сотрудники НКВД решили, что в открытке может быть заключено зашифрованное послание, и изъяли ее.

И только теперь она дошла до адресата - благодаря тому, что Пооль передал ее ведущей программы Kuuuurija Катрин Луст, а та, в свою очередь, лично вручила ее Мати Пятсу.