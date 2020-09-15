Харон Дикаев ходатайствует в Госсуде о своем оправдании

Признанный судами первых двух инстанций виновным в руководстве преступной группировкой Харон Дикаев настаивает в Государственном суде на своем оправдании, пишет Rus.ERR.
Защитник Дикаева, присяжный адвокат Танель Мяллас в своей кассационной жалобе ходатайствует об отмене решений как Харьюского уездного, так и Таллиннского окружного судов, по которым Харон Дикаев был признан виновным в руководстве преступным сообществом и приговорен к 12 годам лишения свободы.
"Защитник просит вынести новое, оправдательное решение, а в качестве альтернативы, если суд счет вину Харона Дикаева доказанной, адвокат просит смягчить ему приговор, а также уменьшить размер взимаемой у его подзащитного в порядке конфискации денежной суммы", - прокомментировали в суде суть кассации.
Кассационные жалобы подали и другие фигуранты этого уголовного дела, но по состоянию на 15 сентября Госсуд не занял по ним позицию.
Решением Харьюского уездного суда от 21 августа 2019 года, которое в июне 2020 года оставил в силе Тартуский окружной суд, Харона Дикаева признали виновным в руководстве преступной группировкой и был приговорен к 12 годам тюрьмы. Также у него хотят конфисковать около 30 000 евро.
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