Видео ⟩ Звонок от коронадетектива: для некоторых это становится шоком

Рабочий день в Департаменте здоровья начинается в половине восьмого утра, когда появляются первые данные о тестах. Руководитель следственной группы Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья Юта Варьяс встречает нас у входа, здороваемся локтями. На четвертом этаже здания в каждом боксе сидит по одному или два инспектора, которые с утра до позднего вечера обзванивают получивших положительный результат людей и их ближайшие контакты. Коронадетективов всего девять, а людей, находящихся под наблюдением, более тысячи.

На двери кабинета Юты Варьяс весит бумажка с надписью: «Пожалуйста, обращайся в случае крайней необходимости. Спасибо». По словам Юты, сейчас она сосредоточена только на ковидпозитивных и по другим вопросам направляют к иным специалистам. Крайне важно поймать человека по телефону рано утром, чтобы ни он, ни его ближайшие контакты не ушли из дома и не начали неизбежно заражать других. Обычно первый разговор с коронадетективом длится около получаса. Нужно картировать все места, куда зараженный ходил в течение последних двух недель. «На фоне страха люди часто не могут сразу вспомнить, где они были, с кем контактировали, и тогда мы просим их подумать, и звоним снова через пару часов», - объяснил инспектор Эдуард Гусаров, по словам которого, часто детективам приходится исполнять роль психолога.

По словам Юты Варьяс, сейчас она сосредоточена только на ковидпозитивных, по другим вопросам отправляют к иным специалистам.

По словам советника Пыхьяского регионального отдела Департамента здоровья Михкеля Някса, бывают исключительные случаи, когда зараженный человек отказывается от любого сотрудничества с инспектором: «Мы не можем ждать, контакт должны быть создан. Если мы не можем поймать больного в течение нескольких дней, то задействуем полицию, которая отправляется к человеку домой и сообщаем ему, что он должен незамедлительно связаться с Департаментом здоровья. Пока это работало».

Вы контактировали с зараженным человеком

Когда коронадетектив установил ближайшие контакты заболевшего, начинаются звонки, которые никто из нас никогда совершать не хотел бы. «Добрый день, я – инспектор Департамента здоровья Эдуард Гусаров. Извините, что звоню так рано, но вы контактировали с заболевшим человеком», - с этих слов начинается разговор с ближайшими контактами зараженного. И они должны оставаться в 14-дневной самоизоляции, даже если у них нет никаких симптомов. Всего таких у работников Пыхьяского регионального отдела 871. По каждому очагу заражения имеется схема, в которой учтены как больные, так и их ближайшие контакты, среди которых обычно появляются новые зараженные.

Пример звонка коронадетектива

"Добрый день, я - испектор Департамента здоровья Эдуард Гусаров. Извините, что так рано звоню, но вы контактировали с зараженным человеком", - с этих слов начинается звонок ближайшему контакту. ФОТО: Kanal2 Reporter

- Здравствуйте, это Михкель Някс из Департамента здоровья. Звоню вам из-за положительного результата анализа на Covid-19, который вы недавно сдавали. Я говорю с Натальей ….вой?

- Да, я – Наталья. Мой результат положительный?

- Да, ваш результат оказался положительным. Теперь вам нужно как минимум 14 дней провести в самоизоляции и связаться со своим семейным врачом. /…/ Нет кого-то из коллег или приятелей по хобби, кто заболел в последнее время?

- Нет, 3 сентября я встречалась с подругой, ходили в кафе. В остальное время только на работу и домой.

- Вы можете назвать кафе, в которое вы ходили?

- Да, это было кафе ....

- В дети, родственники, знакомые к вам в гости не приходили?

- Нет, не приходили. Мы с мужем только ходили в магазин и на прогулку.

- В какой магазин вы ходили?

- Ну, тут рядом, магазин….

- С соседями или кем-то еще не разговаривали?

- Только во дворе, на лестнице встречались, только здоровались и все, больше не говорили.

- Всего доброго, я позвоню вам через пару часов.

*Это пример звонка, больного играет медицинский работник.