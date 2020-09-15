Видео ⟩ Звонок от коронадетектива: для некоторых это становится шоком

Такой звонок заболевший в любом случае получит до восьми часов утра: «Здравствуйте, результат вашего анализа на коронавирус оказался положительным». «Для некоторых это становится шоком, что теперь будет с его семьей? – описал Postimees чувства людей, получивших такой звонок, инспектор Департамента здоровья Эдуард Гусаров. – Но мы пытается их успокоить».
Рабочий день в Департаменте здоровья начинается в половине восьмого утра, когда появляются первые данные о тестах. Руководитель следственной группы Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья Юта Варьяс встречает нас у входа, здороваемся локтями. На четвертом этаже здания в каждом боксе сидит по одному или два инспектора, которые с утра до позднего вечера обзванивают получивших положительный результат людей и их ближайшие контакты. Коронадетективов всего девять, а людей, находящихся под наблюдением, более тысячи.
На двери кабинета Юты Варьяс весит бумажка с надписью: «Пожалуйста, обращайся в случае крайней необходимости. Спасибо». По словам Юты, сейчас она сосредоточена только на ковидпозитивных и по другим вопросам направляют к иным специалистам. Крайне важно поймать человека по телефону рано утром, чтобы ни он, ни его ближайшие контакты не ушли из дома и не начали неизбежно заражать других. Обычно первый разговор с коронадетективом длится около получаса. Нужно картировать все места, куда зараженный ходил в течение последних двух недель. «На фоне страха люди часто не могут сразу вспомнить, где они были, с кем контактировали, и тогда мы просим их подумать, и звоним снова через пару часов», - объяснил инспектор Эдуард Гусаров, по словам которого, часто детективам приходится исполнять роль психолога.
По словам советника Пыхьяского регионального отдела Департамента здоровья Михкеля Някса, бывают исключительные случаи, когда зараженный человек отказывается от любого сотрудничества с инспектором: «Мы не можем ждать, контакт должны быть создан. Если мы не можем поймать больного в течение нескольких дней, то задействуем полицию, которая отправляется к человеку домой и сообщаем ему, что он должен незамедлительно связаться с Департаментом здоровья. Пока это работало».
Вы контактировали с зараженным человеком
Когда коронадетектив установил ближайшие контакты заболевшего, начинаются звонки, которые никто из нас никогда совершать не хотел бы. «Добрый день, я – инспектор Департамента здоровья Эдуард Гусаров. Извините, что звоню так рано, но вы контактировали с заболевшим человеком», - с этих слов начинается разговор с ближайшими контактами зараженного. И они должны оставаться в 14-дневной самоизоляции, даже если у них нет никаких симптомов. Всего таких у работников Пыхьяского регионального отдела 871. По каждому очагу заражения имеется схема, в которой учтены как больные, так и их ближайшие контакты, среди которых обычно появляются новые зараженные.
Пример звонка коронадетектива
- Здравствуйте, это Михкель Някс из Департамента здоровья. Звоню вам из-за положительного результата анализа на Covid-19, который вы недавно сдавали. Я говорю с Натальей ….вой?
- Да, я – Наталья. Мой результат положительный?
- Да, ваш результат оказался положительным. Теперь вам нужно как минимум 14 дней провести в самоизоляции и связаться со своим семейным врачом. /…/ Нет кого-то из коллег или приятелей по хобби, кто заболел в последнее время?
- Нет, 3 сентября я встречалась с подругой, ходили в кафе. В остальное время только на работу и домой.
- Вы можете назвать кафе, в которое вы ходили?
- Да, это было кафе ....
- В дети, родственники, знакомые к вам в гости не приходили?
- Нет, не приходили. Мы с мужем только ходили в магазин и на прогулку.
- В какой магазин вы ходили?
- Ну, тут рядом, магазин….
- С соседями или кем-то еще не разговаривали?
- Только во дворе, на лестнице встречались, только здоровались и все, больше не говорили.
- Всего доброго, я позвоню вам через пару часов.
*Это пример звонка, больного играет медицинский работник.
Коронадетективы заметили, что если весной болезнь сопровождалась температурой, болями в суставах, потерей вкуса и запаха, то теперь картина прорисовывается иная. «Редко небольшой кашель-насморк и все, классическая простуда», - говорит Михкель Някс, который объясняет это тем, что болеют молодые люди, и за лето они накопили хороший иммунитет: «Сезон у нас только начинается, вероятнее всего, в ноябре мы опять увидим серьезные симптомы».
Маленькие дети все же болеют
С особым вниманием в Департаменте здоровья следят за очагом в таллиннском детском саду «Мянни», где кроме четверых взрослых заболели и четыре маленьких ребенка. «Это дети пяти-шести лет, и у некоторых из них имеются приличные характерные вирусным заболеваниям симптомы», - говорит Юра Варьяс. Нужно ли в свете новой информации опровергнуть прежний подход, согласно которому дети обычно тяжело не заболевают и не передают вирус дальше? «Да, однако, мы постоянно получаем новую информацию об этом вирусе», - признает Юта Варьяс.
По словам руководителя Пыхьяского регионального отдела Департамента здоровья Эстер Эпик, пока причин для смены убеждений нет: «Для сравнения, если бы мы говорили о тесных контактах возрастной группы 30-летних, то мы видим, что заболела вся группа, а в детских садах этого почему-то не происходит. Тут все же есть различия».
Прибывшие на работу до восьми утра коронадетективы не уйдут домой до тех пор, пока не позвонят последнему ближайшему контакту. Иногда это происходит в шесть, а иногда и в 10 часов вечера.
«Дни действительно иногда оказываются очень длинными. Если человек уже совсем устал, мы можем ему помочь и при необходимости отправить домой», - говорит Михкель Някс.
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