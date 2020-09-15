Аркадий Попов: коэффициент заражения 50 — на грани возможностей нашей системы здравоохранения

«Это на пределе обычной работы нашей системы здравоохранения. У нас в стране около 130 больничных мест, предназначенных для лечения инфекционных болезней, а 50 [случаев заражения] на 100 000 населения, по прогнозу, даст нам примерно 130 пациентов, нуждающихся в госпитализации. С этим можно справиться, но здесь надо двигаться поэтапно и следить за ситуацией», - цитирует Аркадия Попова Rus.ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».

Врач подчеркнул, что устанавливая предельные показатели распространения COVID-19, при которых разрешены поездки, следует также учитывать, сколько заболевших попадает в больницы, а сейчас их примерно 5%, что значительно меньше, чем весной: «Так что, действительно, это позволяет надеяться, что эти цифры, о которых мы говорили весной и летом, можно немного изменить и скорректировать».