Коронавирус настиг еще 25 жителей Эстонии

За минувшие сутки коронавирус выявлен у 25 человек, коэффициент заражения на 100 000 человек в Эстонии составляет 24,61 (днем ранее 24,30), пишет ERR.
В Харьюмаа добавилось 12, в Ида-Вирумаа — шесть, в Тартумаа — четыре, на Сааремаа и в Ляэне-Вирумаа — по одному случаю. В одном случае информация о месте жительства больного в Регистре народонаселения отсутствует.
Госпитализированы 19 человек, два из них находятся на аппарате ИВЛ. Еще один человек нуждается в интенсивной терапии.
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С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.
Как остановить распространение коронавируса?
- Самый эффективный метод избежать заражения — соблюдать дистанцию.
- В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.
- По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.
- Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.
- Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.
- Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем вымыть или продезинфицировать руки. При отсутствии салфетки используйте свой рукав (часть предплечья), но не голую руку.
- Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.
- При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.
- Загрузите на свой телефон мобильное приложение HOIA через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее www.hoia.me.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
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