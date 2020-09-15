Вт, 15.09.2020
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Борис Тух

Коронавирус настиг еще 25 жителей Эстонии

Тест на коронавирус.

ФОТО: Jarun Ontakrai/Shutterstock

За минувшие сутки коронавирус выявлен у 25 человек, коэффициент заражения на 100 000 человек в Эстонии составляет 24,61 (днем ранее 24,30), пишет ERR.

В Харьюмаа добавилось 12, в Ида-Вирумаа — шесть, в Тартумаа — четыре, на Сааремаа и в Ляэне-Вирумаа — по одному случаю. В одном случае информация о месте жительства больного в Регистре народонаселения отсутствует.

Госпитализированы 19 человек, два из них находятся на аппарате ИВЛ. Еще один человек нуждается в интенсивной терапии.

Новость дополняется...

С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.

Как остановить распространение коронавируса?

  • Самый эффективный метод избежать заражения — соблюдать дистанцию.
  • В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.
  • По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.
  • Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.
  • Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.
  • Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем вымыть или продезинфицировать руки. При отсутствии салфетки используйте свой рукав (часть предплечья), но не голую руку.
  • Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.
  • При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.
  • Загрузите на свой телефон мобильное приложение HOIA через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее www.hoia.me.

    COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

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