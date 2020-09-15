Похороны привели к вспышке коронавируса
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2 259 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 25 проб дали положительный результат.
Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных результатов поступило из Харьюмаа, где коронавирусом заразилось 12 человек. В Ида-Вирумаа добавилось шесть, в Тартумаа — четыре, на Сааремаа и в Ляэне-Вирумаа — по одному случаю. В одном случае информация о месте жительства больного в Регистре народонаселения отсутствует.
Из 12 новых случаев в Харьюмаа (11 в Таллинне) в двух случаях вирус был привезен из Туниса и Франции, в четырех случаях речь идет о тесном контакте с другими инфицированными. Еще в одном случае заражение произошло в детском саду. Обстоятельства других случаев заражения сейчас устанавливаются.
В одном случае, установленном в период с 13 по 14 сентября, вирус был привезен из-за рубежа (Польша), в двух случаях заражение произошло при тесном контакте с другими носителями вируса.
Всего под наблюдением Пыхьяского отделения находятся пять активных очагов, из которых с очагом футбольного клуба Nõmme Kalju связано 17, с очагом вечеринки в Ülemiste City – десять, с очагом Gourmet Coffee – 23, и с так называемым музыкальном очагом – семь человек. Со вспышкой заболевания на рабочем месте связаны восемь случаев. Вспышка в Таллиннском детсаду Мянни затронула восемь человек, из них четыре ребенка и четверо взрослых.
Всего под наблюдением Пыхьяского отделения Департамента здоровья находится 1124 человека, из которых заболели 189.
Что качается новых случаев в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа, то речь идет о заражении в кругу знакомых. Обстоятельства других заражений еще устанавливаются. Идаское региональное отделение работает с семью активными вспышками, самая крупная из которых связана с шахтой «Эстония» (57). Со вспышкой заболевания, завезенной из Великобритании, связано 16 человек, с очагом на шахте «Оямаа» – девять и с очагом в Вируской тюрьме – пять заболевших человек. На сегодняшний день со вспышкой на рабочем месте в Кохтла-Ярве связаны девять человек. Со вспышкой на работе в Силламяэ связаны 11 человек. Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся 329 человек, из которых заболел 71.
В четырех случаях в Тартумаа речь идет о людях, которые 1 сентября были на похоронах. В настоящий момент в Лыунаском регионе шесть вспышек — день рождения в Выру (21) и путешествие в Италию (девять больных), студенческая вспышка (пять человек) и вспышка Орава (шесть человек). Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с распространением коронавируса находятся 390 человека, из которых болен 41.
Что касается нового положительного теста на Сааремаа, то, по данным Регистра народонаселения, человек проживает в Вырумаа и этим случаем будет заниматься Лыунаское региональное отделение.
Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения 37 человек, из них заразились восемь.
Департамент здоровья подчеркивает: поскольку близким контактом считается ситуация, когда люди находятся друг от друга на расстоянии ближе двух метров дольше, чем 15 минут, идти на встречу больным — верный способ заразить своих друзей. Часто люди часами сидят в закрытом помещении и громко разговаривают. Последнее помогает частицам вируса еще лучше распространяться.
Госпитализировано 19 человек
По состоянию на утро 15 сентября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией госпитализированы 19 человек, один пациент находится на искусственной вентиляции легких. За сутки выписали одного человека и еще одного перевели из Северо-Эстонской региональной больницы в другое медучреждение. Кроме того, было открыто шесть новых историй болезни с COVID-19.
На сегодня в больницах завершено 422 случая заболевания COVID-19 у 409 человек.
По состоянию на 14 сентября выздоровели 2 286 человек. Из них истории болезни 1 748 человек (76,5%) завершены, у 538 человек (23,5%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 24,61.
Всего в Эстонии сделано более 175 000 первичных тестов, из них 2722 , т.е. 1,55 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.
С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.
Как остановить распространение коронавируса?
- Самый эффективный метод избежать заражения — соблюдать дистанцию.
- В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.
- По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.
- Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.
- Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.
- Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем вымыть или продезинфицировать руки. При отсутствии салфетки используйте свой рукав (часть предплечья), но не голую руку.
- Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.
- При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.
- Загрузите на свой телефон мобильное приложение HOIA через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее www.hoia.me.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
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