Похороны привели к вспышке коронавируса

Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных результатов поступило из Харьюмаа, где коронавирусом заразилось 12 человек. В Ида-Вирумаа добавилось шесть, в Тартумаа — четыре, на Сааремаа и в Ляэне-Вирумаа — по одному случаю. В одном случае информация о месте жительства больного в Регистре народонаселения отсутствует.

Из 12 новых случаев в Харьюмаа (11 в Таллинне) в двух случаях вирус был привезен из Туниса и Франции, в четырех случаях речь идет о тесном контакте с другими инфицированными. Еще в одном случае заражение произошло в детском саду. Обстоятельства других случаев заражения сейчас устанавливаются.

В одном случае, установленном в период с 13 по 14 сентября, вирус был привезен из-за рубежа (Польша), в двух случаях заражение произошло при тесном контакте с другими носителями вируса.

Всего под наблюдением Пыхьяского отделения находятся пять активных очагов, из которых с очагом футбольного клуба Nõmme Kalju связано 17, с очагом вечеринки в Ülemiste City – десять, с очагом Gourmet Coffee – 23, и с так называемым музыкальном очагом – семь человек. Со вспышкой заболевания на рабочем месте связаны восемь случаев. Вспышка в Таллиннском детсаду Мянни затронула восемь человек, из них четыре ребенка и четверо взрослых.

Всего под наблюдением Пыхьяского отделения Департамента здоровья находится 1124 человека, из которых заболели 189.

Что качается новых случаев в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа, то речь идет о заражении в кругу знакомых. Обстоятельства других заражений еще устанавливаются. Идаское региональное отделение работает с семью активными вспышками, самая крупная из которых связана с шахтой «Эстония» (57). Со вспышкой заболевания, завезенной из Великобритании, связано 16 человек, с очагом на шахте «Оямаа» – девять и с очагом в Вируской тюрьме – пять заболевших человек. На сегодняшний день со вспышкой на рабочем месте в Кохтла-Ярве связаны девять человек. Со вспышкой на работе в Силламяэ связаны 11 человек. Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся 329 человек, из которых заболел 71.

В четырех случаях в Тартумаа речь идет о людях, которые 1 сентября были на похоронах. В настоящий момент в Лыунаском регионе шесть вспышек — день рождения в Выру (21) и путешествие в Италию (девять больных), студенческая вспышка (пять человек) и вспышка Орава (шесть человек). Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с распространением коронавируса находятся 390 человека, из которых болен 41.

Что касается нового положительного теста на Сааремаа, то, по данным Регистра народонаселения, человек проживает в Вырумаа и этим случаем будет заниматься Лыунаское региональное отделение.

Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения 37 человек, из них заразились восемь.