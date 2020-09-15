Вт, 15.09.2020
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Борис Тух
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  • В Германии игрок пробрался на трибуны, чтобы ударить болельщика

Видео ⟩ В Германии игрок пробрался на трибуны, чтобы ударить болельщика

Защитник "Гамбурга" Тони Ляйстнер (слева).

ФОТО: Roger Petzsche via www.imago-images.de/imago images/Picture Point LE

Резонансный инцидент произошел во время матча 1/32 финала Кубка Германии, в котором "Гамбург" уступил дрезденскому "Динамо" (1:4), пишет Postimees.

После игры защитник "Гамбурга" Тони Ляйстнер, который, кстати, является воспитанником "Динамо", пошел на трибуны, чтобы проучить дерзкого болельщика. Никто не помешал футболисту добраться до обидчика и ударить его.

Позже стала известна причина такого поступка. Дело в том, что болельщик прокричал: "Надеюсь, твоя жена потеряет ребенка". Жена Тони действительно сейчас беременна.

Футболист в своем Instagram уже успел извиниться за все, что произошло в Дрездене, отметив, что обычно выдерживает любое давление. Однако в этом эпизоде ​​все же не смог справиться с эмоциями.

Представители дрезденского "Динамо" сообщили в Twitter, что сожалеют о произошедшем и постараются установить личность болельщика, чтобы он больше не смог посещать игры команды.

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