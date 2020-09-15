Видео ⟩ В Германии игрок пробрался на трибуны, чтобы ударить болельщика

Unbelievable scenes as Hamburg were knocked out by Dresden in the Cup pic.twitter.com/TWtXEM7NxI — Andrew Cesare (@AndrewCesare) September 14, 2020

После игры защитник "Гамбурга" Тони Ляйстнер, который, кстати, является воспитанником "Динамо", пошел на трибуны, чтобы проучить дерзкого болельщика. Никто не помешал футболисту добраться до обидчика и ударить его.

Позже стала известна причина такого поступка. Дело в том, что болельщик прокричал: "Надеюсь, твоя жена потеряет ребенка". Жена Тони действительно сейчас беременна.

Футболист в своем Instagram уже успел извиниться за все, что произошло в Дрездене, отметив, что обычно выдерживает любое давление. Однако в этом эпизоде ​​все же не смог справиться с эмоциями.

Представители дрезденского "Динамо" сообщили в Twitter, что сожалеют о произошедшем и постараются установить личность болельщика, чтобы он больше не смог посещать игры команды.