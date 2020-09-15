«Режим пытается украсть у нас победу»: Тихановская призвала к новым митингам и бойкоту госСМИ

«Белорусы объединяются в беспрецедентное массовое движение за демократию. Чем упорнее диктатор Александр Лукашенко пытается сохранить свою власть, тем больше она ослабевает», - пишет Тихановская. «Этот режим - колосс с глиняными ногами. То, что казалось вечным, исчезнет в мгновение ока. Все, что нам нужно сделать, это держаться вместе. Нет никакого вопроса о том, победим ли мы. Мы уже победили. Режим пытается украсть у нас эту победу. Однако ему это не удастся», - констатировала Тихановская.

Лукашенко направил силы безопасности против мирных демонстрантов и попытался окутать страну ложью и пропагандой с помощью журналистов из России, пишет она. Тем не менее, люди продолжают отстаивать свое право на самоуправление, настаивая на мирном характере протеста и отказываясь прибегать к насилию.

«Многие спрашивают, достаточно ли этого. Я считаю, что да. Мы как нация прошли точку невозврата. У Лукашенко как лидера этой страны нет будущего, и его уход из власти - лишь вопрос времени. Но пока мы должны продолжать наши действия. И мы знаем по опыту, что нужно делать», - пишет Тихановская.

Первым пунктом программы она назвала новые массовые демонстрации, которые уже стали нормой: «Государственная пропаганда утверждает, что они сокращаются, но каждый в Белоруссии своими глазами видит, что марши становятся все многочисленнее. Они продолжатся». Кроме того, оппозиция намерена финансово поддержать местных рабочих, присоединившихся к забастовке, чтобы помочь им преодолеть шок от увольнения. Тихановская отметила, что собственную забастовку объявили ученые, учителя, некоторые государственные служащие и студенты.

Вторым пунктом Тихановская назвала бойкот госаппарата: многие частные компании перестали иметь дело с государственными банками, а бизнесмены по возможности должны отказаться от покупки продукции государственных предприятий.

В информационной сфере оппозиция намерена широко использовать социальные сети для распространения своей точки зрения, особенно в условиях, когда «государственное телевидение использует зарубежных подрядчиков для распространения лжи». Параллельно с этим оппозиция призывает к блокаде государственных СМИ, не подписываясь на них и не распространяя информацию оттуда. Вместо этого белорусов призывают самостоятельно снимать, записывать и публиковать информацию, а также поддерживать независимых журналистов и блогеров за счет финансирования и информации, а также помогать им выявлять фейковые новости и пропаганду.