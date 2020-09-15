Не каждый насморк и кашель – это коронавирус, но когда лучше оставаться дома? Отвечает семейный врач Руть Калда

Трехлетний малыш после недели в детском саду получил сильный насморк. Ночью начал кашлять, поднялась небольшая температура. В выходные заболели его старшие братья. На улице еще по-летнему тепло, но у детей течет из носа. Взрослые члены семьи начали страдать от першения в горле. Один кашляет, у второго пропал голос.

К началу новой недели все члены семьи были настолько больны, что никто из них не мог выйти из дома.

- Член правления Общества семейных врачей, доктор Руть Калда, как теперь вести себя правильно? Просто лечиться дома и взять больничный, или потребовать направления у семейного врача на сдачу анализов всеми членами семьи?

- Это очень сложная тема. Если в места большого скопления народа ходили мало, а контактов было немного, то, учитывая нынешнюю эпидемиологическую обстановку в Тарту, весьма маловероятно, что причиной заболевания является коронавирус.

В то же время, если хочется быть полностью уверенным, то лучшего варианта, чем тест, нет. В любом случае рекомендуется оставаться дома, пока симптомы не отступят, или реорганизовать жизнь для удаленной работы, чтобы не соприкасаться с посторонними. Исследования показали, что дети заболевают коронавирусом намного меньше, чем взрослые, и вероятность передать болезнь другому у них намного меньше. Учитывая то, что маленький ребенок за год может заболевать инфекционным заболеванием от восьми до десяти раз, нет никакой надобности каждый раз сдавать анализы на коронавирус. Достаточно того, что ребенок с признаками заболевания останется дома и не пойдет в школу или детский садик.

- А подхвативший вирус ребенок и другие взрослые дома? Может ли один и тот же вирус давать симптомы различной тяжести, может ли взрослый заболеть серьезнее ребенка, который подхватил вирус в детском саду?

- Да, может, конечно. Дети и болеют с разной степенью тяжести. Семейным врачам сказано, что нужно проводить как можно больше анализов, и для того, чтобы получить обзор, насколько высока доля коронавируса среди остальных вирусов.

В случае взрослых, я исхожу из того, что если в семье кто-то заболел и обязательно нужно идти в большую аудиторию или на работу, где находится много людей, то нужно сдать анализ, чтобы случайно не начать распространять коронавирусную инфекцию дальше.

Но если есть возможность остаться в самоизоляции, не нужно при каждой болезни делать тест, поскольку есть и другие вирусы.

- Других же вирусов из-за Covid-19 меньше не стало?

- Точно так. Чем больше мы общаемся, чем больше наша социализация, тем больше распространяются и другие вирусы верхних дыхательных путей, и их невероятно много.