Не каждый насморк и кашель – это коронавирус, но когда лучше оставаться дома? Отвечает семейный врач Руть Калда

Общество семейных врачей работает над инструкцией о том, как вести себя во время сезона вирусов верхних дыхательных путей теперь, когда мир изменился. Это вопрос сложный, пишет Tartu Postimees.
Трехлетний малыш после недели в детском саду получил сильный насморк. Ночью начал кашлять, поднялась небольшая температура. В выходные заболели его старшие братья. На улице еще по-летнему тепло, но у детей течет из носа. Взрослые члены семьи начали страдать от першения в горле. Один кашляет, у второго пропал голос.
К началу новой недели все члены семьи были настолько больны, что никто из них не мог выйти из дома.
- Член правления Общества семейных врачей, доктор Руть Калда, как теперь вести себя правильно? Просто лечиться дома и взять больничный, или потребовать направления у семейного врача на сдачу анализов всеми членами семьи?
- Это очень сложная тема. Если в места большого скопления народа ходили мало, а контактов было немного, то, учитывая нынешнюю эпидемиологическую обстановку в Тарту, весьма маловероятно, что причиной заболевания является коронавирус.
В то же время, если хочется быть полностью уверенным, то лучшего варианта, чем тест, нет. В любом случае рекомендуется оставаться дома, пока симптомы не отступят, или реорганизовать жизнь для удаленной работы, чтобы не соприкасаться с посторонними. Исследования показали, что дети заболевают коронавирусом намного меньше, чем взрослые, и вероятность передать болезнь другому у них намного меньше. Учитывая то, что маленький ребенок за год может заболевать инфекционным заболеванием от восьми до десяти раз, нет никакой надобности каждый раз сдавать анализы на коронавирус. Достаточно того, что ребенок с признаками заболевания останется дома и не пойдет в школу или детский садик.
- А подхвативший вирус ребенок и другие взрослые дома? Может ли один и тот же вирус давать симптомы различной тяжести, может ли взрослый заболеть серьезнее ребенка, который подхватил вирус в детском саду?
- Да, может, конечно. Дети и болеют с разной степенью тяжести. Семейным врачам сказано, что нужно проводить как можно больше анализов, и для того, чтобы получить обзор, насколько высока доля коронавируса среди остальных вирусов.
В случае взрослых, я исхожу из того, что если в семье кто-то заболел и обязательно нужно идти в большую аудиторию или на работу, где находится много людей, то нужно сдать анализ, чтобы случайно не начать распространять коронавирусную инфекцию дальше.
Но если есть возможность остаться в самоизоляции, не нужно при каждой болезни делать тест, поскольку есть и другие вирусы.
- Других же вирусов из-за Covid-19 меньше не стало?
- Точно так. Чем больше мы общаемся, чем больше наша социализация, тем больше распространяются и другие вирусы верхних дыхательных путей, и их невероятно много.
Теперь, когда детские сады и школы открыты и работают, начинает появляться все больше обычных простудных заболеваний, которых не было весной во время режима чрезвычайного положения, когда все сидели в домашних конторах и на дистанционном обучении.
- Поскольку весной организм мало соприкасался с другими вирусными заболеваниями, теперь осенью заболеть проще?
- Скорее заболевание связано с тем, что вирусов много, и если в отношении одного возникает иммунитет, не обязательно это убережет от другого вируса. В сентябре начался более холодный и влажный период, солнца меньше, это ослабляет способность организма противостоять. Холодный и влажный воздух снижает способность защищать слизистые носа и рта, это помогает вирусам лучше пробираться в организм. Летом у нас обычно больше энергии, и тело лучше справляется со стрессом, который вызывают вирусы и инфекции.
С другой стороны, перенос небольших вирусов в определенном смысле тренирует иммунную систему. Нельзя жить в полном вакууме, поскольку если тело не распознает возбудителей болезни, оно реагирует сильнее, чем нужно.
- Пару лет назад Общество семейных врачей раздало рекомендации, что если заболевание у ребенка прошло за пару дней, его не нужно оставлять дома из-за кашля и насморка, поскольку это может длиться неделями, однако ребенок уже не заразен. Теперь во время угрозы заражения коронавирусом эту рекомендацию выполнять нельзя, поскольку кто-то может не переносить не то, что кашель, но и чихание рядом с собой.
- Больного ребенка нельзя водить в детский сад, это ясно.
Инструкция поведения в случае коронавирусного заболевания гласит, что если с начала болезни прошло 14 дней, и температуры нет, то можно идти на работу, в школу или в детский сад.
Эти 14 дней вновь являются сложным моментом. Известно, что болезнь часто проходит быстрее. Многие страны, в том числе Латвия и Финляндия, думают о том, чтобы сократить время самоизоляции до 10 дней, поскольку исследования показали, что лишь в течение восьми-девяти дней после возникновения первых симптомов есть опасность заразить других. 14 дней кажутся слишком большим сроком.
И все же, сейчас нельзя говорить, что если температура прошла за два дня, ребенка можно сразу же вести в детское учреждение.
Если мы хотим быть уверенными в том, что это не коронавирус, нужно все же сдать анализ, но если у ребенка есть возможности до конца болезни оставаться дома, то в случае маленьких детей я бы не стала каждый раз проводить тестирование.
- Но, что касается детей, насморк и кашель не обязательно должны пройти за 14 дней, они могут длиться неделями, если не сказать, что месяцами.
- Да, не каждый кашель и забитый нос говорят о коронавирусе. Детский нос может течь, если ребенок бегает на улице, есть и другие вирусы и хронические болезни, из-за которых ребенок постоянно сопливит и кашляет: аллергия, астма и прочее.
Общество семейных врачей работает над тем, чтобы выдать едино понимаемую инструкцию, надеемся, что она будет готова в ближайшее время.
- Когда она может появиться?
- Надеемся, что в течение пары недель. Мы согласуем ее с детскими врачами и врачами-инфекционистами, просматриваем также международные инструкции. Данных, на основании которых можно принимать разумные решения, с весны собрано очень много.
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