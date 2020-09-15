За попытку совратить несуществующего 12-летнего ребенка житель Таллинна получил условный срок

Харьюский уездный суд в начале сентября приговорил к условному лишению свободы 48-летнего жителя Таллинна, который через интернет пытался соблазнить 12-летнего ребенка, однако на самом деле под видом несовершеннолетнего с мужчиной общался полицейский, пишет Rus.ERR.
Согласно обвинительному заключению Пыхьяской окружной прокуратуры, с 7 декабря 2018 по 22 июня 2019 года мужчина переписывался в Facebook с 12-летним ребенком, желая его соблазнить, а также отправлял ему файлы порнографического содержания и посылал ссылки на порносайты.
Прокуратура обвинила таллиннца в попытке сексуального обольщения лица младше 14 лет. Преступление не было доведено до конца, поскольку под видом ребенка с мужчиной переписывался полицейский.
Обвиняемый пошел на сделку со следствием, и суд приговорил его к 1 году, 9 месяцам и 28 дням лишения свободы условно.
Решение Харьюского уездного суда к сегодняшему дню вступило в законную силу.