За попытку совратить несуществующего 12-летнего ребенка житель Таллинна получил условный срок

Согласно обвинительному заключению Пыхьяской окружной прокуратуры, с 7 декабря 2018 по 22 июня 2019 года мужчина переписывался в Facebook с 12-летним ребенком, желая его соблазнить, а также отправлял ему файлы порнографического содержания и посылал ссылки на порносайты.

Прокуратура обвинила таллиннца в попытке сексуального обольщения лица младше 14 лет. Преступление не было доведено до конца, поскольку под видом ребенка с мужчиной переписывался полицейский.

Обвиняемый пошел на сделку со следствием, и суд приговорил его к 1 году, 9 месяцам и 28 дням лишения свободы условно.