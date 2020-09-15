Министр Ааб: государство может сократить за три года 1000 рабочих мест

В прошлом году по сравнению с позапрошлым количество людей, работающих в государственных и местных органах власти, осталось практически неизменным: если в 2018 году в Эстонии было 27 569 госслужащих, то в 2019 году их число увеличилось на 59. Об этом, как пишет Postimees, говорится в недавнем отчете госслужбы Минфина за 2019 год.
Больше всего новых рабочих мест появилось в 2019 году у спецслужб - они составили треть госслужащих. «По организациям больше всего, 77 человек присоединились к Силам обороны, 38 новых сотрудников пришло в полиции и погранохраны и около двадцати - в спасатели», - сказал глава отдела государственного управления и государственной службы Министерства финансов Райдо Рооп. Больше всего сократилось количество государственных служащих в сферах управления министерств юстиции и сельской жизни.
Новой военной технике нужны люди
По словам Роопа, увеличение количества персонала спецслужб связано с целью правительства по укреплению внутренней безопасности. «Правительство подчеркнуло усиление потенциала местной полиции в регионе. В случае Сил обороны это четко увязано с долгосрочным развитием и планами развития потенциала. Если необходимо приобрести определенную военную технику, то за этим должна стоять соответствующая команда », - пояснил Рооп.
За последние несколько лет средняя зарплата чиновников росла на два-три процента быстрее, чем средняя зарплата по Эстонии. Если в 2018 году средняя зарплата чиновников составляла 1711 евро, то в 2019 году она увеличилась на 137 евро до 1848 евро. В то же время средняя зарплата в Эстонии увеличилась с 1310 евро всего на 97 евро, до 1407 евро.
По словам Роопа, более быстрый рост средней зарплаты чиновников должен подкрепляться политическими решениями правительства о поддержке особых групп, где отставание было большим. «Хочу особо выделить Спасательный департамент: спасатель регулярной команды получал зарплату 800 евро, а в прошлом году его минимальная зарплата уже составляла 1005 евро. Кроме того, повысилась заработная плата учителей, и цель - довести ее до 120 процентов от средней по Эстонии. Работники культуры, социальные работники и медицинские работники также получают больше - отсюда и рост », - пояснил Рооп.
В отчете говорится, что беспокойство вызывает нехватка квалифицированной рабочей силы. Из 4 194 поисков персонала на государственную службу в прошлом году провалились 897, или пятая часть всех конкурсов. Хотя в среднем на одну должность подавали заявки девять человек, на каждый третий конкурс приходилось менее трех заявок на одну должность, а это, по словам Роопа, очень мало.
«Нет квалифицированной рабочей силы, нет специалистов с очень специфическими навыками. У нас есть люди, которые уже есть, но нужно нанимать еще и развивать », - сказал Рооп.
В ходе презентации отчета министр государственного управления Яак Ааб также рассказал о цели государственной реформы по cнижению дублирования в государственных органах и сокращению численности сотрудников. «Если мы продолжим эту государственную реформу, объединим учреждения, объединим функции поддержки, будем развивать IT, развивать электронные услуги и цифровое государство, то есть возможность сократить где-то на 300–350 мест в год », - сказал Ааб.
По словам Ааба, уже в следующем году может быть сокращено 300 рабочих мест за счет объединения департаментов. Если в этом году начал работу Департамент образования и молодежи, то на следующий год запланировано создание еще трех департаментов: Департамента окружающей среды (за счет слияния Департамента окружающей среды и Экологической инспекции), Департамента сельского хозяйства и продовольствия (благодаря объединению Ветеринарно-пищевого департамента и Департамента сельского хозяйства) и Департамента мобильности (за счет слияния Департамента шоссейных дорог, Департамента водных путей и Летного департамента).
По словам Яака Ааба, правительство также обсудило цель сокращения количества государственных служащих во время переговоров по бюджету на мызе Сагади, где Ааб внес точно такое же предложение. «Снижение возможно, но мы должны делать это по сути, а не просто давать цифры заранее. Может быть очень трудно куда-то добраться, если в какой-то момент мы не сможем согласовать планы в местном самоуправлении или выдать соответствующие разрешения, которые касаются оценки воздействия на окружающую среду. Мы всегда должны видеть, что мы можем сохранить свои мощности, но работать более эффективно», - сказал Ааб.
По словам Ааба, все партнеры по коалиции согласны с этой целью. «Теперь вопрос в том, как это реализовать, я действительно хочу, чтобы партнеры по коалиции также поддержали мою деятельность, тогда мы сможем это реализовать».
По мнению председателя фракции Партии реформ в Рийгикогу Кайи Каллас, к словам Ааба нельзя относиться серьезно. «Если можно делать ту же работу с меньшим количеством чиновников, то это разумно. Но план Яака Ааба - это просто слова, потому что Мартин Хельме сказал, что не будет никаких cокращений. Количество чиновников можно уменьшить декларативно, но тогда их часто набирают затем в какой-то другой форме. Нынешнее правительство не вызывает доверия, когда дело доходит до экономии и сокращения», - прокомментировала Каллас.
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