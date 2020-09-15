Министр Ааб: государство может сократить за три года 1000 рабочих мест

Больше всего новых рабочих мест появилось в 2019 году у спецслужб - они составили треть госслужащих. «По организациям больше всего, 77 человек присоединились к Силам обороны, 38 новых сотрудников пришло в полиции и погранохраны и около двадцати - в спасатели», - сказал глава отдела государственного управления и государственной службы Министерства финансов Райдо Рооп. Больше всего сократилось количество государственных служащих в сферах управления министерств юстиции и сельской жизни.

Новой военной технике нужны люди

По словам Роопа, увеличение количества персонала спецслужб связано с целью правительства по укреплению внутренней безопасности. «Правительство подчеркнуло усиление потенциала местной полиции в регионе. В случае Сил обороны это четко увязано с долгосрочным развитием и планами развития потенциала. Если необходимо приобрести определенную военную технику, то за этим должна стоять соответствующая команда », - пояснил Рооп.

За последние несколько лет средняя зарплата чиновников росла на два-три процента быстрее, чем средняя зарплата по Эстонии. Если в 2018 году средняя зарплата чиновников составляла 1711 евро, то в 2019 году она увеличилась на 137 евро до 1848 евро. В то же время средняя зарплата в Эстонии увеличилась с 1310 евро всего на 97 евро, до 1407 евро.

По словам Роопа, более быстрый рост средней зарплаты чиновников должен подкрепляться политическими решениями правительства о поддержке особых групп, где отставание было большим. «Хочу особо выделить Спасательный департамент: спасатель регулярной команды получал зарплату 800 евро, а в прошлом году его минимальная зарплата уже составляла 1005 евро. Кроме того, повысилась заработная плата учителей, и цель - довести ее до 120 процентов от средней по Эстонии. Работники культуры, социальные работники и медицинские работники также получают больше - отсюда и рост », - пояснил Рооп.

В отчете говорится, что беспокойство вызывает нехватка квалифицированной рабочей силы. Из 4 194 поисков персонала на государственную службу в прошлом году провалились 897, или пятая часть всех конкурсов. Хотя в среднем на одну должность подавали заявки девять человек, на каждый третий конкурс приходилось менее трех заявок на одну должность, а это, по словам Роопа, очень мало.

«Нет квалифицированной рабочей силы, нет специалистов с очень специфическими навыками. У нас есть люди, которые уже есть, но нужно нанимать еще и развивать », - сказал Рооп.

В ходе презентации отчета министр государственного управления Яак Ааб также рассказал о цели государственной реформы по cнижению дублирования в государственных органах и сокращению численности сотрудников. «Если мы продолжим эту государственную реформу, объединим учреждения, объединим функции поддержки, будем развивать IT, развивать электронные услуги и цифровое государство, то есть возможность сократить где-то на 300–350 мест в год », - сказал Ааб.