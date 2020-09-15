Daimler согласился на выплату 1,2 млрд евро в рамках мирового соглашения в США

Это следует из документации, переданной в понедельник, 14 сентября, в суд.

Министерство юстиции США, американское Агентство по охране окружающей среды (EPA) и офис генерального прокурора штата Калифорния обвиняют Daimler AG в нарушении экологического законодательства, заключающемся в использовании специального программного оборудования, чтобы обойти тестирования на выбросы, и продаже в Соединенных Штатах около 250 тыс. автомобилей с дизельными двигателями, которые не соответствовали федеральным законам и постановлениям штата.

Мировое соглашение также предполагает, что концерн должен будет провести техническое обслуживание указанных транспортных средств с целью устранения дефекта. Кроме того, компания заплатит 700 млн долларов (589 млн евро) для покрытия потребительских исков.

Операционная прибыль Daimler в 2019 году сократилась вдвое

В январе стало известно, что расходы автомобильного концерна Daimler в 2019 году выросли в связи с дизельным скандалом примерно на 1,5 млрд евро. До этого Daimler создал для урегулирования проблемы резервный фонд в объеме 3 млрд евро.

В сентябре прошлого года Daimler был оштрафован в Германии на 870 млн евро. Согласно решению прокуратуры Штутгарта, руководство автоконцерна проявило халатность, которая привела к тому, что с 2008 года дизельные автомобили были допущены к эксплуатации, хотя содержание оксидов азота в их выхлопах в ряде случаев превышало нормы. Кроме того, прокуратура Штутгарта ведет еще одно расследование в отношении ряда лиц, подозреваемых в манипуляциях программным обеспечением на выпущенных Daimler авто с дизельным двигателем.

Daimler представил 22 января также предварительные итоги своей деятельности в прошлом году. Операционная прибыль концерна по сравнению с 2018 годом сократилась вдвое и составила 5,6 млрд евро. Подразделение Mercedes-Benz Cars, производящее легковые автомобили, несмотря на рост продаж, получило прибыль в размере 3,7 млрд евро (в 2018 году - 7,2 млрд евро). В свою очередь Mercedes-Benz Vans, которое производит коммерческие автомобили, закончило прошлый год с убытками более чем в 2,4 млрд евро.