В подсобке частного дома обнаружен труп с признаками насилия

Вчера, 15 сентября, около 18:00 в центр тревоги сообщили, что в подсобке частного дома в Курессааре обнаружено тело 60-летнего мужчины с признаками насилия. Полиция задержала в качестве подозреваемого в убийстве 61-летнего мужчину.
Оперативный дежурный Ляэнеской префектуры Марго Петерс заявил, что обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе производства. «По первоначальным данным, мужчины были знакомы и вместе распивали алкоголь в доме скончавшегося. Развитие событий, которое привело к таким трагическим последствиям, будет установлено в ходе уголовного производства», - добавил он.
Уголовное дело возбуждено по статье, предусматривающей убийство. Следствие ведет Ляэнеская префектура под руководством Ляэнеской окружной прокуратуры.