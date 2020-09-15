В подсобке частного дома обнаружен труп с признаками насилия

Оперативный дежурный Ляэнеской префектуры Марго Петерс заявил, что обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе производства. «По первоначальным данным, мужчины были знакомы и вместе распивали алкоголь в доме скончавшегося. Развитие событий, которое привело к таким трагическим последствиям, будет установлено в ходе уголовного производства», - добавил он.