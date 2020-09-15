Вт, 15.09.2020
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Андрей Канте
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  • В подсобке частного дома обнаружен труп с признаками насилия

В подсобке частного дома обнаружен труп с признаками насилия

Труп.

ФОТО: Jan H Andersen/Shutterstock

Вчера, 15 сентября, около 18:00 в центр тревоги сообщили, что в подсобке частного дома в Курессааре обнаружено тело 60-летнего мужчины с признаками насилия. Полиция задержала в качестве подозреваемого в убийстве 61-летнего мужчину.

Оперативный дежурный Ляэнеской префектуры Марго Петерс заявил, что обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе производства. «По первоначальным данным, мужчины были знакомы и вместе распивали алкоголь в доме скончавшегося. Развитие событий, которое привело к таким трагическим последствиям, будет установлено в ходе уголовного производства», - добавил он.

Уголовное дело возбуждено по статье, предусматривающей убийство. Следствие ведет Ляэнеская префектура под руководством Ляэнеской окружной прокуратуры.

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